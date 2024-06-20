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Ağlama İhtiyacınızı Karşılayacak: Mezun Olan Kızlarına Tatlı Bir Sürpriz Yapan Ailenin Duygulandıran Videosu

Ağlama İhtiyacınızı Karşılayacak: Mezun Olan Kızlarına Tatlı Bir Sürpriz Yapan Ailenin Duygulandıran Videosu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.06.2024 - 19:32

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Üniversite mezuniyeti, yaşadığı şehirden uzakta öğrenim gören öğrenciler için biraz duygusal olabiliyor. Ailelerin mezuniyet törenine katılması oldukça zor olduğundan, hayatlarının dönüm noktası olan o günü tek başlarına kutlamak zorunda kalabiliyorlar.

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Bir aile, mezun olan kızlarının mezuniyet töreninde onun için tatlı bir sürpriz hazırladı.

Bir aile, mezun olan kızlarının mezuniyet töreninde onun için tatlı bir sürpriz hazırladı.

Fotoğraf çekildiği sırada habersizce kadraja giren aile hem kızlarına hem de izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Fotoğraf çekildiği sırada habersizce kadraja giren aile hem kızlarına hem de izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

İşte o video;

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