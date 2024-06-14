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Aşka İnancınızı Yeşertecek! Ajda Pekkan Konserinde Bir Görevli Eşin Görüntülü Arayarak Konseri İzletti

Aşka İnancınızı Yeşertecek! Ajda Pekkan Konserinde Bir Görevli Eşin Görüntülü Arayarak Konseri İzletti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 22:54

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Süperstar Ajda Pekkan geçtiğimiz günlerde 60 yıllık hayalini gerçekleştirdi ve bir stadyum konseri verdi. Sayısız değerli ismin sahnede kendisine eşlik ettiği konsere binlerce kişi katıldı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@simgegumuus_/...
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Konserde bir görevlinin, konseri eşine izlettiği anlar dinleyicilerin dikkatini çekti.

Konserde bir görevlinin, konseri eşine izlettiği anlar dinleyicilerin dikkatini çekti.

Görevlinin o anları, izleyenlerin aşka inancını yeşertti

Görevlinin o anları, izleyenlerin aşka inancını yeşertti

İşte o anlar;

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