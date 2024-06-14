Aşka İnancınızı Yeşertecek! Ajda Pekkan Konserinde Bir Görevli Eşin Görüntülü Arayarak Konseri İzletti

Kaynak: https://www.tiktok.com/@simgegumuus_/...
Süperstar Ajda Pekkan geçtiğimiz günlerde 60 yıllık hayalini gerçekleştirdi ve bir stadyum konseri verdi. Sayısız değerli ismin sahnede kendisine eşlik ettiği konsere binlerce kişi katıldı.
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Konserde bir görevlinin, konseri eşine izlettiği anlar dinleyicilerin dikkatini çekti.
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Görevlinin o anları, izleyenlerin aşka inancını yeşertti
İşte o anlar;
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