Amca-Yeğen Sahnede: Kenan Doğulu ve Yeğeni Arya Okul Gecesinde Birlikte Şarkı Söyledi

Türk pop müziğinin önemli figürlerinden biri olan Kenan Doğulu, kariyerindeki başarılarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Başarılı çalışmaları ve hit şarkıları ile Türk pop müziğinin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Kenan Doğulu, müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştırmış durumda. Kendisi gibi müzisyen olan abisi Ozan Doğulu ile birlikte hafızalarımıza kazınan pek çok projeye imza attı.