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Amca-Yeğen Sahnede: Kenan Doğulu ve Yeğeni Arya Okul Gecesinde Birlikte Şarkı Söyledi

Amca-Yeğen Sahnede: Kenan Doğulu ve Yeğeni Arya Okul Gecesinde Birlikte Şarkı Söyledi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.06.2024 - 23:40

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Türk pop müziğinin önemli figürlerinden biri olan Kenan Doğulu, kariyerindeki başarılarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Başarılı çalışmaları ve hit şarkıları ile Türk pop müziğinin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Kenan Doğulu, müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştırmış durumda. Kendisi gibi müzisyen olan abisi Ozan Doğulu ile birlikte hafızalarımıza kazınan pek çok projeye imza attı.

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Kenan Doğulu, abisi Ozan Doğulu'nun kızı Arya ile birlikte, Arya'nın okulunda sahneye çıkıp, 'Kirli Beyaz Kedi' şarkısını seslendirdi.

Kenan Doğulu, abisi Ozan Doğulu'nun kızı Arya ile birlikte, Arya'nın okulunda sahneye çıkıp, 'Kirli Beyaz Kedi' şarkısını seslendirdi.

Amca-yeğenin uyumu ve müzik genlerini babası ve amcasından alan Arya'nın harika sesi beğeni topladı.

Amca-yeğenin uyumu ve müzik genlerini babası ve amcasından alan Arya'nın harika sesi beğeni topladı.

İşte o performans;

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