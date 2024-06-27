Meyve Tabağı 900 TL! Bir Vatandaş Çeşme'de Bir Plajda Geçirdiği Bir Günün Maliyetini Paylaştı

Ülkemizde tatil beldelerindeki fahiş fiyatlar herkesin gündeminde. Hatta pek çok kişi, yurt dışında tatil yapmanın maliyetinin daha düşük olduğunu yaptıkları hesaplarla ortaya koymuştu.
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Bir vatandaş, Çeşme'de yaptığı tatilin 1 günlük maliyetini paylaştı.
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Neredeyse yarım asgari ücrete mal olan bir günlük tatil, izleyenleri uzun uzun düşündürdü.
İşte o video;
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