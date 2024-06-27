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Meyve Tabağı 900 TL! Bir Vatandaş Çeşme'de Bir Plajda Geçirdiği Bir Günün Maliyetini Paylaştı

Meyve Tabağı 900 TL! Bir Vatandaş Çeşme'de Bir Plajda Geçirdiği Bir Günün Maliyetini Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 17:01 Son Güncelleme: 27.06.2024 - 17:48

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Ülkemizde tatil beldelerindeki fahiş fiyatlar herkesin gündeminde. Hatta pek çok kişi, yurt dışında tatil yapmanın maliyetinin daha düşük olduğunu yaptıkları hesaplarla ortaya koymuştu.

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Bir vatandaş, Çeşme'de yaptığı tatilin 1 günlük maliyetini paylaştı.

Bir vatandaş, Çeşme'de yaptığı tatilin 1 günlük maliyetini paylaştı.

Neredeyse yarım asgari ücrete mal olan bir günlük tatil, izleyenleri uzun uzun düşündürdü.

Neredeyse yarım asgari ücrete mal olan bir günlük tatil, izleyenleri uzun uzun düşündürdü.

İşte o video;

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