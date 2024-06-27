Konya'ya Verdiği Puan Şaşırttı: Ülkemizi Gezen Bir Turist Şehirlerimizi Puanladı

Ülkemiz hem tarihi hem doğal güzelikleriyle hemen hemen her mevsim, turistlerin ilgisini çekiyor. Kendine özgü kültürü ve misafirperver insanlarıyla birlikte, Türkiye'nin her bir noktası, turistlerin keşfetmek için sabırsızlandığı bir cennet haline geliyor.