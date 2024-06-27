Konya'ya Verdiği Puan Şaşırttı: Ülkemizi Gezen Bir Turist Şehirlerimizi Puanladı

Ülkemiz hem tarihi hem doğal güzelikleriyle hemen hemen her mevsim, turistlerin ilgisini çekiyor. Kendine özgü kültürü ve misafirperver insanlarıyla birlikte, Türkiye'nin her bir noktası, turistlerin keşfetmek için sabırsızlandığı bir cennet haline geliyor.
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Dennis Drent isimli bir turist, ülkemizin şehirlerini 10 üzerinden puanladığı bir video paylaştı.
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Konya'ya verdiği puan izleyenleri şaşırtırken, Mersin'e verdiği puan Mersinlileri kızdırdı.
İşte o video;
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