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Kızlarının Aldığı Hediye Telefonu Gören Babanın Yaşadığı Mutluluğa Hepimiz Ortak Olduk

Kızlarının Aldığı Hediye Telefonu Gören Babanın Yaşadığı Mutluluğa Hepimiz Ortak Olduk

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 23:34

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@seymanurtekiin0 adlı TikTok hesabından babasına hediye aldığı anları paylaşan genç kadın kısa sürede 5 milyona yakın izlenme aldı. Hepimizi derinden etkileyen video beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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“Her şeyin en iyisini hak ediyosun babam.” notuyla videoyu yayınlayan genç kadın babalarının hediye telefon karşısında verdiği tepkiyi kayda almıştı.

“Her şeyin en iyisini hak ediyosun babam.” notuyla videoyu yayınlayan genç kadın babalarının hediye telefon karşısında verdiği tepkiyi kayda almıştı.

Hediyeyi görünce gülümsemeye başlayan babanın o an yaşadığı mutluluğu ise hepimiz canıgönülden paylaştık.

Hediyeyi görünce gülümsemeye başlayan babanın o an yaşadığı mutluluğu ise hepimiz canıgönülden paylaştık.

İşte o anlar 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

Ve gelen yorumlar. 👇
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