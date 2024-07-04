Kızlarının Aldığı Hediye Telefonu Gören Babanın Yaşadığı Mutluluğa Hepimiz Ortak Olduk

Güçlü Sesiyle Mest Eden Sertab Erener Yeni Şarkısı 'Bi Polar'ın Nakaratını Paylaşınca Olanlar Oldu

Tırnakları Uzun Olduğu İçin Tuvaletten Sonra Kendini Erkek Arkadaşına Sildiren Kadın "Seviyorsa Yapacak" Dedi