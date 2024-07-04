Kızlarının Aldığı Hediye Telefonu Gören Babanın Yaşadığı Mutluluğa Hepimiz Ortak Olduk

@seymanurtekiin0 adlı TikTok hesabından babasına hediye aldığı anları paylaşan genç kadın kısa sürede 5 milyona yakın izlenme aldı. Hepimizi derinden etkileyen video beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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“Her şeyin en iyisini hak ediyosun babam.” notuyla videoyu yayınlayan genç kadın babalarının hediye telefon karşısında verdiği tepkiyi kayda almıştı.
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Hediyeyi görünce gülümsemeye başlayan babanın o an yaşadığı mutluluğu ise hepimiz canıgönülden paylaştık.
İşte o anlar 👇
Ve gelen yorumlar. 👇
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