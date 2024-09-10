Son Dönemde Sık Sık Karşımıza Çıkan Maskülen Enerji ve Dişil Enerji Konularını Masaya Yatırıyoruz!
Son Dönemde Sık Sık Karşımıza Çıkan Maskülen Enerji ve Dişil Enerji Konularını Masaya Yatırıyoruz!
Temel olarak her bireyin içinde maskülen ve dişil enerji olmak üzere iki enerji bulunur. Cinsiyetten bağımsız olan bu enerjiler, hayatta aldığınız bazı kararları etkilemede sandığınızdan daha fazla rol oynuyor olabilir. O halde gelin, şu maskülen (eril) ve feminen (dişil) enerji konularına daha yakından bakalım!
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Maskülen enerji mantığı temsil eder.
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Dişil enerji ise erilin tersine akışkan ve dinamiktir.
Dişil enerji sosyal normlara uymakta zorlanır.
İki insanın yaşadığı ilişkinin enerji formlarından etkilenmemesi söz konusu olamaz.
Enerji biçimleri cinsiyetten bağımsızdır.
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