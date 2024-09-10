Son Dönemde Sık Sık Karşımıza Çıkan Maskülen Enerji ve Dişil Enerji Konularını Masaya Yatırıyoruz!

Bununla birlikte, her birey kendi öz niteliklerinden dolayı belirli bir enerji türünü daha çok yansıtır. Bu da herkesin, özelde benzersiz bir yapı taşımasını sağlar. Kişi, taşıdığı özelliklere bağlı olarak ilişkilerinde o açığı kapatmak ve böylece yapbozu daha iyi tamamlamak isteyebilir. Bu da net şekilde açıklanamayan çekim gücünün başka bir tanımı olabilir.