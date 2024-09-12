Görüş Bildir
Haberler
Seyahat
Japonya’nın Yüksek Hızlı Trenlerinin Ön Kısmı Neden Bu Kadar Uzun? Doğadan İlham Alınmış!

Japonya’nın Yüksek Hızlı Trenlerinin Ön Kısmı Neden Bu Kadar Uzun? Doğadan İlham Alınmış!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
12.09.2024 - 11:49

Yüksek hızlı trenlerin ön kısımlarının neden bu kadar uzun olduğunu hiç düşündünüz mü? 

Japon mühendisler bu tasarımı doğanın en ince detaylarından esinlenerek geliştirdi ve sonuçlar gerçekten hayranlık uyandırıcı.

Kaynak

Japonya'da, dünyanın en hızlı trenlerinden biri olan L-Zero serisi SC Maglev'in ön kısmı tam 15 metre uzunluğunda! Fakat bu tasarım sadece hız veya estetik için yapılmadı.

Japonya'da, dünyanın en hızlı trenlerinden biri olan L-Zero serisi SC Maglev'in ön kısmı tam 15 metre uzunluğunda! Fakat bu tasarım sadece hız veya estetik için yapılmadı.

1964 yılında Tokyo ve Osaka'yı bağlayan Japonya'nın ünlü Shinkansen hattı hizmete girdiğinde, dünya hızlı tren teknolojisine hayran kaldı. Hızı ve tasarımı sayesinde "Bullet Train" (Mermi Tren) olarak anılan bu tren, başlangıçta büyük beğeni topladı.

1964 yılında Tokyo ve Osaka'yı bağlayan Japonya'nın ünlü Shinkansen hattı hizmete girdiğinde, dünya hızlı tren teknolojisine hayran kaldı. Hızı ve tasarımı sayesinde "Bullet Train" (Mermi Tren) olarak anılan bu tren, başlangıçta büyük beğeni topladı.

Ancak trenler hızlandıkça beklenmedik bir sorun ortaya çıktı: Tren geçtiğinde evlerin camları sallanıyor, hatta çatlıyordu.

Başlangıçta bu rahatsız edici sesin kaynağı bilinmiyordu. Fakat zamanla, bu sesin trenin tünellere girişinde oluşan "piston etkisinden" kaynaklandığı anlaşıldı.

Başlangıçta bu rahatsız edici sesin kaynağı bilinmiyordu. Fakat zamanla, bu sesin trenin tünellere girişinde oluşan "piston etkisinden" kaynaklandığı anlaşıldı.

Bir tren tünele girdiğinde, tıpkı bir piston gibi önündeki havayı sıkıştırır. Bu sıkışan hava dalgası tünel çıkışında büyük bir basınç oluşturur ve patlama benzeri bir ses yaratır.

Bir tren tünele girdiğinde, tıpkı bir piston gibi önündeki havayı sıkıştırır. Bu sıkışan hava dalgası tünel çıkışında büyük bir basınç oluşturur ve patlama benzeri bir ses yaratır.

Japonya'nın dar tünelleri, bu etkiyi daha da yoğunlaştırıyordu ve trenlerin hızları arttıkça sorun büyüyordu.

Bu patlama sesi öylesine gürültülüydü ki Japonya'da yüksek hızlı tren teknolojisinin gelişimini durdurabilecek ciddi bir tehdit oluşturuyordu.

Bu patlama sesi öylesine gürültülüydü ki Japonya'da yüksek hızlı tren teknolojisinin gelişimini durdurabilecek ciddi bir tehdit oluşturuyordu.

Ancak Japon mühendisler, bu sorunu çözmek için doğadan ilham aldılar.

Japon mühendis Eiji Nakatsu, doğa gezileri sırasında kral balıkçıl kuşlarının suya nasıl zarif bir şekilde daldığını gözlemledi. Bu kuşlar, uzun ve ince gagaları sayesinde suya neredeyse hiç sıçrama yapmadan girebiliyordu.

Japon mühendis Eiji Nakatsu, doğa gezileri sırasında kral balıkçıl kuşlarının suya nasıl zarif bir şekilde daldığını gözlemledi. Bu kuşlar, uzun ve ince gagaları sayesinde suya neredeyse hiç sıçrama yapmadan girebiliyordu.

Nakatsu, bu doğa olayını trenlerin tasarımına uygulamaya karar verdi.

Yüksek hızlı trenlerin ön kısımları uzatılarak, trenlerin tünele girdiğinde havayı daha yumuşak bir şekilde itmesi sağlandı. Bu sayede patlama benzeri sesler önemli ölçüde azaldı ve trenler daha sessiz hale geldi.

Yüksek hızlı trenlerin ön kısımları uzatılarak, trenlerin tünele girdiğinde havayı daha yumuşak bir şekilde itmesi sağlandı. Bu sayede patlama benzeri sesler önemli ölçüde azaldı ve trenler daha sessiz hale geldi.

1997 yılında 700 serisi Shinkansen trenlerinde bu tasarım devreye girdi. Artık trenler 285 km/sa hıza ulaşabiliyor ve tünellerdeki ses seviyesi önemli ölçüde düşürülmüştü.

1997 yılında 700 serisi Shinkansen trenlerinde bu tasarım devreye girdi. Artık trenler 285 km/sa hıza ulaşabiliyor ve tünellerdeki ses seviyesi önemli ölçüde düşürülmüştü.

Bu uzun burun tasarımı, aerodinamik sürtünmeyi de hafifleterek enerji verimliliğini artırdı.

Japon mühendislerin bu dahiyane çözümü sayesinde yüksek hızlı trenler daha sessiz, daha hızlı ve daha verimli hale geldi.

Japon mühendislerin bu dahiyane çözümü sayesinde yüksek hızlı trenler daha sessiz, daha hızlı ve daha verimli hale geldi.

İlginizi çekebilir:

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
3
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Umut Arslan

daha iyi girsin diye tünele. hahahaha