Japonya’nın Yüksek Hızlı Trenlerinin Ön Kısmı Neden Bu Kadar Uzun? Doğadan İlham Alınmış!
Japonya’nın Yüksek Hızlı Trenlerinin Ön Kısmı Neden Bu Kadar Uzun? Doğadan İlham Alınmış!
Yüksek hızlı trenlerin ön kısımlarının neden bu kadar uzun olduğunu hiç düşündünüz mü?
Japon mühendisler bu tasarımı doğanın en ince detaylarından esinlenerek geliştirdi ve sonuçlar gerçekten hayranlık uyandırıcı.
Japonya'da, dünyanın en hızlı trenlerinden biri olan L-Zero serisi SC Maglev'in ön kısmı tam 15 metre uzunluğunda! Fakat bu tasarım sadece hız veya estetik için yapılmadı.
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daha iyi girsin diye tünele. hahahaha