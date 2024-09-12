Japonya’nın Yüksek Hızlı Trenlerinin Ön Kısmı Neden Bu Kadar Uzun? Doğadan İlham Alınmış!

Yüksek hızlı trenlerin ön kısımlarının neden bu kadar uzun olduğunu hiç düşündünüz mü?

Japon mühendisler bu tasarımı doğanın en ince detaylarından esinlenerek geliştirdi ve sonuçlar gerçekten hayranlık uyandırıcı.

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