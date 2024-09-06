Japonya'nın Neredeyse Her Sokağında Otomat Görmenizin "Çok Mantıklıymış" Dedirten Nedenleri

Japonya’yı ziyaret eden çoğu insanın dikkatini çeken ilk şeylerden biri, her köşe başında duran otomatlardır. Sayıları o kadar fazla ki neredeyse her 43 Japonya vatandaşına, 1 otomat düşüyor!

Peki, Japonya’da otomatların bu kadar yaygın olmasının arkasındaki sebepler nedir?

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