Japonya'nın Neredeyse Her Sokağında Otomat Görmenizin "Çok Mantıklıymış" Dedirten Nedenleri
Japonya'nın Neredeyse Her Sokağında Otomat Görmenizin "Çok Mantıklıymış" Dedirten Nedenleri
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Otomatlar, para transferi ve ödeme işlemlerini otomatik olarak gerçekleştiren makineler olduğu için içlerinde tüketiciler tarafından ödenen parayı bulundururlar. Bu da aslında onları suça açık hale getirebilir.
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Japonya’daki otomatların bu kadar yaygın olmasının bir diğer nedeni, yoğun iş temposu içinde çalışan Japonların vakit kaybetmeden bir içecek almasını sağlamasıdır.
Kafeye gitmek ya da markette sıraya girmek yerine bir otomattan içecek almak, Japon işçiler için daha pratik ve zaman kazandırıcı bir çözüm.
Japonya’da otomatların hızla yaygınlaşmasının bir diğer nedeni, otomat üreticilerinin bu makineleri ücretsiz olarak kiralayarak satışlarını artırmayı hedeflemeleridir.
Japonya’da otomatların yaygınlaşmasını sağlayan bir diğer faktör ise, bu makinelerin düzenli olarak bakımlarının yapılması ve hijyenik şekilde işletilmesidir.
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Otomatlarda satılan ürünlerin fiyatı önceden epey ucuzdu, 100 yen'e içecek satın alınabiliyordu!
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