Burada Saat Diye Bir Şey Yok! Kuzey Kutbu ve Antarktika'nın Neden Zaman Dilimi Yoktur?
Burada Saat Diye Bir Şey Yok! Kuzey Kutbu ve Antarktika'nın Neden Zaman Dilimi Yoktur?
Düşünün, bir yerde saatin kaç olduğunu hiç kimse söyleyemiyor çünkü orada ‘zaman’ diye bir şey yok! Kulağa çılgınca gelse de Kuzey Kutbu ve Antarktika’da tam olarak böyle bir durum söz konusu.
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Dünyamız, kuzey ve güney kutuplarını birbirine bağlayan hayali meridyenler aracılığıyla 24 farklı zaman dilimine bölünmüştür.
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Meridyenlerin tümü kutuplarda birleştiği için, bu noktalar teknik olarak aynı anda tüm zaman dilimlerinde bulunuyor!
Genellikle bilim insanları ya da keşif ekipleri, kendi ülkelerinin saat dilimini kullanmayı tercih eder.
Antarktika’da ise yazın yaklaşık 5.000 kişi, kışın ise 1.000 kişi kadar bilim insanı çalışmaktadır. Bu kadar insanın uyku ve çalışma düzenini ayarlamak için bir zaman dilimine ihtiyaçları var.
Örneğin Amundsen-Scott Güney Kutbu İstasyonu, Yeni Zelanda saati (GMT +12) ile çalışır ve ziyaretçiler de bu saati benimser.
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