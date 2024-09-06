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Burada Saat Diye Bir Şey Yok! Kuzey Kutbu ve Antarktika'nın Neden Zaman Dilimi Yoktur?

Burada Saat Diye Bir Şey Yok! Kuzey Kutbu ve Antarktika'nın Neden Zaman Dilimi Yoktur?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
06.09.2024 - 17:26

Düşünün, bir yerde saatin kaç olduğunu hiç kimse söyleyemiyor çünkü orada ‘zaman’ diye bir şey yok! Kulağa çılgınca gelse de Kuzey Kutbu ve Antarktika’da tam olarak böyle bir durum söz konusu.

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Dünyamız, kuzey ve güney kutuplarını birbirine bağlayan hayali meridyenler aracılığıyla 24 farklı zaman dilimine bölünmüştür.

Dünyamız, kuzey ve güney kutuplarını birbirine bağlayan hayali meridyenler aracılığıyla 24 farklı zaman dilimine bölünmüştür.

Bu dilimlerin her biri, güneşin konumuna göre saat farklarıyla belirlenir. Ancak iş kutuplara geldiğinde işler biraz karışıyor.

Meridyenlerin tümü kutuplarda birleştiği için, bu noktalar teknik olarak aynı anda tüm zaman dilimlerinde bulunuyor!

Meridyenlerin tümü kutuplarda birleştiği için, bu noktalar teknik olarak aynı anda tüm zaman dilimlerinde bulunuyor!

Kuzey Kutbu’nda yaşayan kimse olmadığı için burada bulunan kişiler zamanı istedikleri gibi belirleyebilirler.

Genellikle bilim insanları ya da keşif ekipleri, kendi ülkelerinin saat dilimini kullanmayı tercih eder.

Genellikle bilim insanları ya da keşif ekipleri, kendi ülkelerinin saat dilimini kullanmayı tercih eder.

Ancak bölgedeki zaman tamamen keyfidir ve bu durum, kutupların ‘zamansız’ olarak anılmasının nedenlerinden biridir.

Antarktika’da ise yazın yaklaşık 5.000 kişi, kışın ise 1.000 kişi kadar bilim insanı çalışmaktadır. Bu kadar insanın uyku ve çalışma düzenini ayarlamak için bir zaman dilimine ihtiyaçları var.

Antarktika’da ise yazın yaklaşık 5.000 kişi, kışın ise 1.000 kişi kadar bilim insanı çalışmaktadır. Bu kadar insanın uyku ve çalışma düzenini ayarlamak için bir zaman dilimine ihtiyaçları var.

Genellikle çalıştıkları araştırma istasyonlarını destekleyen ülkenin saat dilimini kullanırlar.

Örneğin Amundsen-Scott Güney Kutbu İstasyonu, Yeni Zelanda saati (GMT +12) ile çalışır ve ziyaretçiler de bu saati benimser.

Örneğin Amundsen-Scott Güney Kutbu İstasyonu, Yeni Zelanda saati (GMT +12) ile çalışır ve ziyaretçiler de bu saati benimser.

Zamanın bile izini kaybettiği bu bölgelerde, hayatın nasıl işlediğini öğrenmek oldukça ilginç değil mi sizce de?

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