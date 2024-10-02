Uçaklarda Sigara İçmek Madem Yasak O Zaman Tuvaletlerde Neden Küllük Bulunuyor?

Uçakta tuvaleti kullanırken etrafı detaylıca inceleme fırsatı buldunuz mu? Eğer fark ettiyseniz, sigara içmek yasak olmasına rağmen hala tuvalet kapısında ya da lavabonun yanında bir küllük olduğunu görebilirsiniz.

Peki, uçaklarda sigara içmek kesinlikle yasaksa, bu küllükler neden hala orada duruyor?