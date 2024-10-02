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Uçaklarda Sigara İçmek Madem Yasak O Zaman Tuvaletlerde Neden Küllük Bulunuyor?

Uçaklarda Sigara İçmek Madem Yasak O Zaman Tuvaletlerde Neden Küllük Bulunuyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
02.10.2024 - 14:11

Uçakta tuvaleti kullanırken etrafı detaylıca inceleme fırsatı buldunuz mu? Eğer fark ettiyseniz, sigara içmek yasak olmasına rağmen hala tuvalet kapısında ya da lavabonun yanında bir küllük olduğunu görebilirsiniz.

Peki, uçaklarda sigara içmek kesinlikle yasaksa, bu küllükler neden hala orada duruyor?

Her ne kadar günümüzde uçaklarda sigara içmek sıkı bir şekilde yasaklanmış olsa da Amerika Birleşik Devletleri'nde bir düzenleme, uçakların tuvaletlerinde küllük bulundurmasını zorunlu kılıyor.

Her ne kadar günümüzde uçaklarda sigara içmek sıkı bir şekilde yasaklanmış olsa da Amerika Birleşik Devletleri'nde bir düzenleme, uçakların tuvaletlerinde küllük bulundurmasını zorunlu kılıyor.

Bu düzenleme, “uçakta sigara içmek yasaklanmış olsa bile, tuvalet kapısının giriş kısmında veya yanında kendi kendine kapanan ve çıkarılabilir küllüklerin olması gerektiğini” belirtiyor.

Bu düzenleme, “uçakta sigara içmek yasaklanmış olsa bile, tuvalet kapısının giriş kısmında veya yanında kendi kendine kapanan ve çıkarılabilir küllüklerin olması gerektiğini” belirtiyor.

Dahası bir uçağın küllüğü arızalanırsa, bu parçanın 72 saat içinde tamir edilmesi gerekiyor. Yasalar, küllüklerin neden uçaklarda bulunduğuna dair ilk ipucunu veriyor.

Dahası bir uçağın küllüğü arızalanırsa, bu parçanın 72 saat içinde tamir edilmesi gerekiyor. Yasalar, küllüklerin neden uçaklarda bulunduğuna dair ilk ipucunu veriyor.

Uçaklar, güvenliği sağlamak için birçok yedekleme sistemine sahiptir. Bir sistemin çalışmaması durumunda, bir yedekleme devreye girerek uçağın güvenle uçmaya devam etmesini sağlar. Küllükler de bu yedekleme sistemlerinin bir parçasıdır.

Uçaklar, güvenliği sağlamak için birçok yedekleme sistemine sahiptir. Bir sistemin çalışmaması durumunda, bir yedekleme devreye girerek uçağın güvenle uçmaya devam etmesini sağlar. Küllükler de bu yedekleme sistemlerinin bir parçasıdır.

Her ne kadar sigara içmek yasaklanmış olsa da bazı yolcular hala bu kuralları ihlal ederek tuvalette sigara yakabiliyor. Böyle durumlarda, küllükler, yolcuların sigaralarını güvenli bir şekilde söndürüp atabilecekleri bir yer sağlıyor.

Her ne kadar sigara içmek yasaklanmış olsa da bazı yolcular hala bu kuralları ihlal ederek tuvalette sigara yakabiliyor. Böyle durumlarda, küllükler, yolcuların sigaralarını güvenli bir şekilde söndürüp atabilecekleri bir yer sağlıyor.

Aksi takdirde sigara izmariti, tuvalet kağıdı kutusuna atılabilir ya da klozete atılarak daha büyük bir yangın riski oluşturabilir.

Aksi takdirde sigara izmariti, tuvalet kağıdı kutusuna atılabilir ya da klozete atılarak daha büyük bir yangın riski oluşturabilir.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), küllüklerin kaldırılmasının yolcuların izmaritleri yanlış yerlere atmasına ve potansiyel yangın tehlikelerine yol açacağını belirtiyor.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), küllüklerin kaldırılmasının yolcuların izmaritleri yanlış yerlere atmasına ve potansiyel yangın tehlikelerine yol açacağını belirtiyor.

Bu yüzden küllükler, güvenlik açısından hayati bir önlem olarak yerinde kalmaya devam ediyor.

Küllüklerin varlığı, uçakta oluşabilecek yangın tehlikelerini minimuma indirmek için önemli bir adımdır.

Küllüklerin varlığı, uçakta oluşabilecek yangın tehlikelerini minimuma indirmek için önemli bir adımdır.

Her ne kadar sigara içmenin yasaklanmış olduğu defalarca hatırlatılsa da, bazı yolcular kuralları hiçe sayarak hala sigara içmeye çalışabilir. Yolcuların küllükleri kullanması, yangın riskini önemli ölçüde azaltıyor.

Her ne kadar sigara içmenin yasaklanmış olduğu defalarca hatırlatılsa da, bazı yolcular kuralları hiçe sayarak hala sigara içmeye çalışabilir. Yolcuların küllükleri kullanması, yangın riskini önemli ölçüde azaltıyor.

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