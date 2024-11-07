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Doğu Asya ve Güney Amerika Arasında Neden Direkt Uçuş Bulunmaz?

Doğu Asya ve Güney Amerika Arasında Neden Direkt Uçuş Bulunmaz?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.11.2024 - 14:14

Modern dünyada her yere uçabiliyorken, Doğu Asya ve Güney Amerika arasında neden hala direkt uçuşların olmadığını düşündünüz mü? Bu meselenin ardında düşündüğünüzden çok daha karmaşık nedenler var. İşin aslı, bu iki kıtayı birbirine bağlamamak için oldukça haklı sebepler var. Bunlardan biri Doğu Asya ve Güney Amerika'nın, neredeyse dünyanın iki zıt ucunda yer alması! Şimdi gelin detaylarına beraber inelim...

Kaynak

Bu kadar uzak bir mesafeyi direkt uçuşla kat etmek, işin içine ciddi engeller katıyor. Örneğin, Pekin'den São Paulo'ya olan uçuş mesafesi 17.596 km ve bu mesafe, günümüz uçak teknolojisinin sınırlarını zorluyor.

Bu kadar uzak bir mesafeyi direkt uçuşla kat etmek, işin içine ciddi engeller katıyor. Örneğin, Pekin'den São Paulo'ya olan uçuş mesafesi 17.596 km ve bu mesafe, günümüz uçak teknolojisinin sınırlarını zorluyor.

Şu an kullanılan uçaklar, böylesine uzun bir direkt uçuşu gerçekleştirecek kapasitede değil. Örneğin, günümüzdeki en uzun uçuşlardan biri olan Singapur-Newark uçuşu bile 13.333 km mesafede, 18 saat 25 dakika sürüyor.

Şu an kullanılan uçaklar, böylesine uzun bir direkt uçuşu gerçekleştirecek kapasitede değil. Örneğin, günümüzdeki en uzun uçuşlardan biri olan Singapur-Newark uçuşu bile 13.333 km mesafede, 18 saat 25 dakika sürüyor.

Bu uçuş için kullanılan Airbus A350-900 gibi uçaklar en fazla 15.610 km mesafeyi direkt olarak uçabiliyor.

Bu uçuş için kullanılan Airbus A350-900 gibi uçaklar en fazla 15.610 km mesafeyi direkt olarak uçabiliyor.

Ancak Pekin ve São Paulo arasındaki mesafe daha fazla olduğundan, bir yakıt ikmali yapılması gerekiyor. Bu da maliyetleri yükseltiyor ve doğrudan uçuş yapılmasını ekonomik açıdan zorlaştırıyor.

Ancak Pekin ve São Paulo arasındaki mesafe daha fazla olduğundan, bir yakıt ikmali yapılması gerekiyor. Bu da maliyetleri yükseltiyor ve doğrudan uçuş yapılmasını ekonomik açıdan zorlaştırıyor.

En kısa rota, Rusya hava sahasından geçiyor ve Rusya, hava sahasını kullanmak isteyen havayolu şirketlerinden oldukça yüksek ücretler talep ediyor.

En kısa rota, Rusya hava sahasından geçiyor ve Rusya, hava sahasını kullanmak isteyen havayolu şirketlerinden oldukça yüksek ücretler talep ediyor.

Bu maliyetler de doğrudan uçuşların ekonomik olarak sürdürülebilirliğini zorlaştırıyor. Ayrıca, bu uçuşları yapmayı planlayan hava yolu şirketleri lojistik ve finansal engellerle karşı karşıya kalıyor.

Bu maliyetler de doğrudan uçuşların ekonomik olarak sürdürülebilirliğini zorlaştırıyor. Ayrıca, bu uçuşları yapmayı planlayan hava yolu şirketleri lojistik ve finansal engellerle karşı karşıya kalıyor.

Şimdilik iki kıta arasında seyahat etmek isteyenler, birkaç aktarma yaparak hedeflerine ulaşmak zorunda kalıyor.

Şimdilik iki kıta arasında seyahat etmek isteyenler, birkaç aktarma yaparak hedeflerine ulaşmak zorunda kalıyor.

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