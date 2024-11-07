Doğu Asya ve Güney Amerika Arasında Neden Direkt Uçuş Bulunmaz?

Modern dünyada her yere uçabiliyorken, Doğu Asya ve Güney Amerika arasında neden hala direkt uçuşların olmadığını düşündünüz mü? Bu meselenin ardında düşündüğünüzden çok daha karmaşık nedenler var. İşin aslı, bu iki kıtayı birbirine bağlamamak için oldukça haklı sebepler var. Bunlardan biri Doğu Asya ve Güney Amerika'nın, neredeyse dünyanın iki zıt ucunda yer alması! Şimdi gelin detaylarına beraber inelim...

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