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Aşı Karşıtları, Muhafazakarlar ve Putin Destekçileri: Donald Trump'ın Kabinesinden İlk İsimler Geldi

Aşı Karşıtları, Muhafazakarlar ve Putin Destekçileri: Donald Trump'ın Kabinesinden İlk İsimler Geldi

Donald Trump
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.11.2024 - 16:41

Trump’ın 2024 kabinesi şekillenmeye başladı. İlkisimler, geleneksel muhafazakarlarla birlikte daha sert tutumlar sergileyen isimlerin de yer alacağına işaret ediyor. Kabineye, güçlü dış politika ve güvenlik önceliklerini savunan isimlerin dahil olması da bekleniyor. Daha muhafazakar değerlere sahip figürler ve medya figürlerinin de kadroda yer alması muhtemel. Peki bu isimler kim ve hangi ideolojileri benimsiyorlar? Kesinleşen ve muhtemel olan isimleri inceledik.

İşte detaylar...

Kaynak: https://english.elpais.com/usa/electi...
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Rakibi Kamala Harris'i yenerek tekrardan ABD Başkanı olarak seçilen Donald Trump, kabine sisteminde bazı değişikliklere gitti.

Rakibi Kamala Harris'i yenerek tekrardan ABD Başkanı olarak seçilen Donald Trump, kabine sisteminde bazı değişikliklere gitti.

Bazı iddialara göre ise Trump'ın kabine sistemine katılan isimlerin arasında problematik ideolojilere sahip kişiler var.

Bazı iddialara göre ise Trump'ın kabine sistemine katılan isimlerin arasında problematik ideolojilere sahip kişiler var.

Henüz tam olarak isimler açıklanmamış olsa da kesinleşmiş birkaç isim var. Bu isimler içerisinde aşı karşıtı, Putin destekçisi, Evanjelist (Muhafazakar) gibi ideolojileri benimseyen kişiler var.

Henüz tam olarak isimler açıklanmamış olsa da kesinleşmiş birkaç isim var. Bu isimler içerisinde aşı karşıtı, Putin destekçisi, Evanjelist (Muhafazakar) gibi ideolojileri benimseyen kişiler var.

Gelin beraber bakalım...

JD Vance - Başkan Yardımcısı (Popülist, Milliyetçi)

JD Vance - Başkan Yardımcısı (Popülist, Milliyetçi)

Ohio eski senatörü ve yazar JD Vance, Trump’ın başkan yardımcısı olarak seçilmesi bekleniyor. Vance, populist ve milliyetçi politikaları benimseyen bir figür olarak tanınıyor.

Susie Wiles - Beyaz Saray Başdanışmanı (Sadık Trump Destekçisi)

Susie Wiles - Beyaz Saray Başdanışmanı (Sadık Trump Destekçisi)

Trump’ın seçim kampanyasında kritik bir rol üstlenen Susie Wiles, Beyaz Saray başdanışmanı olarak atandı. Wiles, Trump’a sadık bir stratejist olarak biliniyor.

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Stephen Miller - Beyaz Saray Başdanışmanı (Göçmenlik karşıtı, Muhafazakar, Putin Destekçisi)

Stephen Miller - Beyaz Saray Başdanışmanı (Göçmenlik karşıtı, Muhafazakar, Putin Destekçisi)

Trump’ın göçmenlik politikalarını şekillendiren isimlerden biri olan Miller, Trump’ın ikinci dönemdeki sert göçmenlik politikalarını hayata geçirecek.

Kristi Noem - İç Güvenlik Bakanı (Milliyetçi, Popülist, Evanjelist)

Kristi Noem - İç Güvenlik Bakanı (Milliyetçi, Popülist, Evanjelist)

Güney Dakota Valisi Kristi Noem, Trump’ın sınır güvenliği ve göçmenlik politikalarında liderlik yapacak.

Marco Rubio – Dışişleri Bakanı (Muhafazakar)

Marco Rubio – Dışişleri Bakanı (Muhafazakar)

Florida Senatörü Marco Rubio, Trump’ın Dışişleri Bakanı adayı. Rubio, güçlü bir dış politika savunucusu olup, Amerikan çıkarlarını koruma noktasında kararlı.

Tulsi Gabbard - Ulusal Güvenlik Başkanı (Bağımsız)

Tulsi Gabbard - Ulusal Güvenlik Başkanı (Bağımsız)

Eski Demokrat Tulsi Gabbard, bağımsız bir duruş sergileyerek ulusal güvenlik konusunda görev alabilir.

Elise Stefanik – Birleşmiş Milletler Büyükelçisi (İsrail Destekçisi, Muhafazakar)

Elise Stefanik – Birleşmiş Milletler Büyükelçisi (İsrail Destekçisi, Muhafazakar)

Trump’ın dış politika politikalarını güçlü bir şekilde destekleyen Elise Stefanik, Birleşmiş Milletler Büyükelçisi olarak atanabilir.

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Robert F. Kennedy Jr. – Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı (Aşı karşıtı, Çevreci)

Robert F. Kennedy Jr. – Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı (Aşı karşıtı, Çevreci)

Aşı karşıtı görüşleriyle tanınan RFK Jr., sağlık alanında bir pozisyonda görev alabilir.

Tucker Carlson – Medya Danışmanı (Muhafazakâr, Putin Destekçisi)

Tucker Carlson – Medya Danışmanı (Muhafazakâr, Putin Destekçisi)

Sağcı medya figürü Tucker Carlson, Trump’ın medya stratejisinde etkili bir rol üstlenebilir.

Elon Musk – Teknoloji ve İnovasyon Bakanı (Sağcı, Popülist)

Teknoloji dünyasının önde gelen ismi Elon Musk, Trump’ın 2024’teki kabinesinde yer alması beklenen bir diğer önemli figür. Musk, teknoloji, yapay zeka ve enerji politikaları konusunda etkili bir rol alabilir.

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