Aşı Karşıtları, Muhafazakarlar ve Putin Destekçileri: Donald Trump'ın Kabinesinden İlk İsimler Geldi
Aşı Karşıtları, Muhafazakarlar ve Putin Destekçileri: Donald Trump'ın Kabinesinden İlk İsimler Geldi
Kaynak: https://english.elpais.com/usa/electi...
Trump’ın 2024 kabinesi şekillenmeye başladı. İlkisimler, geleneksel muhafazakarlarla birlikte daha sert tutumlar sergileyen isimlerin de yer alacağına işaret ediyor. Kabineye, güçlü dış politika ve güvenlik önceliklerini savunan isimlerin dahil olması da bekleniyor. Daha muhafazakar değerlere sahip figürler ve medya figürlerinin de kadroda yer alması muhtemel. Peki bu isimler kim ve hangi ideolojileri benimsiyorlar? Kesinleşen ve muhtemel olan isimleri inceledik.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rakibi Kamala Harris'i yenerek tekrardan ABD Başkanı olarak seçilen Donald Trump, kabine sisteminde bazı değişikliklere gitti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bazı iddialara göre ise Trump'ın kabine sistemine katılan isimlerin arasında problematik ideolojilere sahip kişiler var.
Henüz tam olarak isimler açıklanmamış olsa da kesinleşmiş birkaç isim var. Bu isimler içerisinde aşı karşıtı, Putin destekçisi, Evanjelist (Muhafazakar) gibi ideolojileri benimseyen kişiler var.
JD Vance - Başkan Yardımcısı (Popülist, Milliyetçi)
Susie Wiles - Beyaz Saray Başdanışmanı (Sadık Trump Destekçisi)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Stephen Miller - Beyaz Saray Başdanışmanı (Göçmenlik karşıtı, Muhafazakar, Putin Destekçisi)
Kristi Noem - İç Güvenlik Bakanı (Milliyetçi, Popülist, Evanjelist)
Marco Rubio – Dışişleri Bakanı (Muhafazakar)
Tulsi Gabbard - Ulusal Güvenlik Başkanı (Bağımsız)
Elise Stefanik – Birleşmiş Milletler Büyükelçisi (İsrail Destekçisi, Muhafazakar)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Robert F. Kennedy Jr. – Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı (Aşı karşıtı, Çevreci)
Tucker Carlson – Medya Danışmanı (Muhafazakâr, Putin Destekçisi)
Elon Musk – Teknoloji ve İnovasyon Bakanı (Sağcı, Popülist)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın