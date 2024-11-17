Aşı Karşıtları, Muhafazakarlar ve Putin Destekçileri: Donald Trump'ın Kabinesinden İlk İsimler Geldi

Trump’ın 2024 kabinesi şekillenmeye başladı. İlkisimler, geleneksel muhafazakarlarla birlikte daha sert tutumlar sergileyen isimlerin de yer alacağına işaret ediyor. Kabineye, güçlü dış politika ve güvenlik önceliklerini savunan isimlerin dahil olması da bekleniyor. Daha muhafazakar değerlere sahip figürler ve medya figürlerinin de kadroda yer alması muhtemel. Peki bu isimler kim ve hangi ideolojileri benimsiyorlar? Kesinleşen ve muhtemel olan isimleri inceledik.

İşte detaylar...