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Futbolseverler Montella'ya İsyan Ettikten Sonra Milli Takım'a Yeni Bir Teknik Direktör Önermeye Başladı!

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Futbolseverler Montella'ya İsyan Ettikten Sonra Milli Takım'a Yeni Bir Teknik Direktör Önermeye Başladı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.11.2024 - 12:16

A Milli Takım, EURO 2024'te Vincenzo Montella çeyrek final oynama başarısı gösterdi fakat İtalyan hocanın tercihlerine tepkiler, takımın başına geçtiği günden bu yana dinmek bilmedi. Semih Kılıçsoy'un oynatılmaması, katı savunma anlayışı, forvetsiz oyun, futbolseverlerin eleştirilerine neden oldu. Beklenmeyen Karadağ yenilgisi, istifa seslerini beraberinde getirdi. Milli Takım'a yeni bir teknik direktör gelmesi istendi.

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A Milli Takım, Karadağ'a 3-1 kaybedince Montella'nın geleceği sorgulanmaya başlandı.

A Milli Takım, Karadağ'a 3-1 kaybedince Montella'nın geleceği sorgulanmaya başlandı.

Sosyal medyada sonuca tepkisini gösteren futbolseverler, İtalyan çalıştırıcının yerine Türk bir ismin gelmesinin gerektiğini ifade eden paylaşımlarda bulundu.

Sosyal medyada sonuca tepkisini gösteren futbolseverler, İtalyan çalıştırıcının yerine Türk bir ismin gelmesinin gerektiğini ifade eden paylaşımlarda bulundu.

Adaylar ise oldukça tanıdık: Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal.

Adaylar ise oldukça tanıdık: Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal.

Geçtiğimiz sezonu Panathinaikos'ta geçiren Fatih Terim.

Geçtiğimiz sezonu Panathinaikos'ta geçiren Fatih Terim.

Son olarak Antalyaspor'un başında bulunan Sergen Yalçın.

Son olarak Antalyaspor'un başında bulunan Sergen Yalçın.
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Ve uzun yıllardır takım çalıştırmayan Aykut Kocaman.

Ve uzun yıllardır takım çalıştırmayan Aykut Kocaman.

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Sosyal medyadan bazı paylaşımlar 👇

Sosyal medyadan bazı paylaşımlar 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerini sporun tutkusu ve enerjisiyle birleştirmeye çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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