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Sergen Yalçın'dan "Mike Tyson ile Boks Maçı Yapar mısın?" Sorusuna Müthiş Öz Güvenli Yanıt!

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Sergen Yalçın'dan "Mike Tyson ile Boks Maçı Yapar mısın?" Sorusuna Müthiş Öz Güvenli Yanıt!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
21.11.2024 - 13:48

Futbola dair yaptığı yorumlarla sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Sergen Yalçın, bu kez futbol dışına çıktı. Şu anda teknik direktörlük yapmayan eski futbolcu, boksa değindi. Efsane sporcu Mike Tyson'ı 'deviririm' dedi. Cevabı, ilgiyi üzerine topladı. İşte ayrıntılar 👇

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Mike Tyson, Jake Paul'e yenilmişti.

Mike Tyson, Jake Paul'e yenilmişti.

58 yaşındaki boksör, yıllar sonra ringe dönmüş Youtuber Jake Paul ile kozlarını paylaşmıştı. Paul, 80 bin seyircinin önünde gerçekleştirilen, 80 milyon dolarlık maçtan galibiyetle ayrılmayı başarmıştı.

Sergen Yalçın, "Valla indiririm" dedi.

Sergen Yalçın, "Valla indiririm" dedi.

Yalçın, Candaş Tolga Işık'ın Ceyla Büyükuzun ile sunduğu Falso programında 'İndiririm Mike Tyson'ı üçüncü rauntta. Valla indiririm. Yaşlı o zaten, bir yolunu bulur indiririm bir yerlerde.' dedi.

Yalçın'ın açıklaması 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerini sporun tutkusu ve enerjisiyle birleştirmeye çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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