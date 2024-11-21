Sergen Yalçın'dan "Mike Tyson ile Boks Maçı Yapar mısın?" Sorusuna Müthiş Öz Güvenli Yanıt!
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Sergen Yalçın'dan "Mike Tyson ile Boks Maçı Yapar mısın?" Sorusuna Müthiş Öz Güvenli Yanıt!
Futbola dair yaptığı yorumlarla sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Sergen Yalçın, bu kez futbol dışına çıktı. Şu anda teknik direktörlük yapmayan eski futbolcu, boksa değindi. Efsane sporcu Mike Tyson'ı 'deviririm' dedi. Cevabı, ilgiyi üzerine topladı. İşte ayrıntılar 👇
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Mike Tyson, Jake Paul'e yenilmişti.
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Sergen Yalçın, "Valla indiririm" dedi.
Yalçın'ın açıklaması 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerini sporun tutkusu ve enerjisiyle birleştirmeye çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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