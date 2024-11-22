A Millî Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Play-Off Turu Rakibi Belli Oldu: Macaristan
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A Millî Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Play-Off Turu Rakibi Belli Oldu: Macaristan
A Millî Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda karşılaşacağı rakip belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonrası Millî Takımımızın A Ligi'ne yükselmek için karşılaşacağı rakip Macaristan oldu.
İlk maç 20 Mart 2025, ikinci maç ise 23 Mart 2025 tarihinde oynanacak. Liderliği Galler'e kaptırdıktan sonra şansını play-off turuna bırakan Ay-Yıldızlı ekip, Macaristan'ı eleyip yoluna devam etmek istiyor.
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UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimi bugün saat 14.00'te gerçekleşti.
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Çekilen kura sonrası A Millî Takım’ın UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi Macaristan oldu.
İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleşen kura çekiminde TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A ve U21 Millî Takım İdari Müdürü Mert Tuncay ve Millî Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar Türkiye Futbol Federasyonu'nu temsil etti.
Müsabaka takvimi de belli oldu. Macaristan'la oynanacak ilk maçın 20 Mart 2025 tarihinde, ikinci maçın ise 23 Mart 2025 tarihinde oynanacağı açıklandı.
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