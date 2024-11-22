onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
A Millî Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Play-Off Turu Rakibi Belli Oldu: Macaristan

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

A Millî Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Play-Off Turu Rakibi Belli Oldu: Macaristan

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
22.11.2024 - 14:41

A Millî Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda karşılaşacağı rakip belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonrası Millî Takımımızın A Ligi'ne yükselmek için karşılaşacağı rakip Macaristan oldu. 

İlk maç 20 Mart 2025, ikinci maç ise 23 Mart 2025 tarihinde oynanacak. Liderliği Galler'e kaptırdıktan sonra şansını play-off turuna bırakan Ay-Yıldızlı ekip, Macaristan'ı eleyip yoluna devam etmek istiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimi bugün saat 14.00'te gerçekleşti.

UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimi bugün saat 14.00'te gerçekleşti.

Kura çekimi öncesi detaylara şu içeriğimizde değinmiştik👇

Çekilen kura sonrası A Millî Takım’ın UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi Macaristan oldu.

Çekilen kura sonrası A Millî Takım’ın UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi Macaristan oldu.

İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleşen kura çekiminde TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A ve U21 Millî Takım İdari Müdürü Mert Tuncay ve Millî Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar Türkiye Futbol Federasyonu'nu temsil etti.

İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleşen kura çekiminde TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A ve U21 Millî Takım İdari Müdürü Mert Tuncay ve Millî Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar Türkiye Futbol Federasyonu'nu temsil etti.

Müsabaka takvimi de belli oldu. Macaristan'la oynanacak ilk maçın 20 Mart 2025 tarihinde, ikinci maçın ise 23 Mart 2025 tarihinde oynanacağı açıklandı.

Müsabaka takvimi de belli oldu. Macaristan'la oynanacak ilk maçın 20 Mart 2025 tarihinde, ikinci maçın ise 23 Mart 2025 tarihinde oynanacağı açıklandı.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın