A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Play-Off Rakibi Bugün Belli Oluyor!

UEFA Uluslar Ligi play-off mücadelesi çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Play-off turunda maç takvimi de belli oldu. A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025 tarihinde yapılacak.

C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak. Son olarak, A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025 tarihinde, üçüncülük ve final müsabakaları ise 8 Haziran 2025'te oynanacak.