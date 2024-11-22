A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Play-Off Rakibi Bugün Belli Oluyor!
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A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Play-Off Rakibi Bugün Belli Oluyor!
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup son maçında Karadağ'a 3-1 mağlup olarak grubu 2. sırada tamamladı. Liderliği Galler'e kaptıran Ay-Yıldızlılar, A Ligi'ne yükselmek için play-off mücadelesi verecek.
UEFA Uluslar Ligi'nde play-off kurası ise 22 Kasım Cuma günü (Bugün) çekilecek. Türkiye'nin play-off rakibi bugün saat 14.00'te belli olacak. Peki, Türkiye play-off maçı ne zaman, Türkiye'nin play-off mücadelesinde muhtemel rakipleri kimler? İşte detaylar...
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A Milli Takım'ın Play-Off Muhtemel Rakipleri Kimler?
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UEFA Uluslar Ligi Play-Off Kura Çekimi Ne Zaman?
Türkiye Play-Off Maçı Ne Zaman Oynanacak?
Muhtemel Rakiplerimizde Son Durum Ne?
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Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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Daha Karadağ'ı yenemiyoruz, bizim neyimize play off? Offf, Kerem Galler'e penaltı kaçırmasa bunları hiç düşünmeyecektik.