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A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Play-Off Rakibi Bugün Belli Oluyor!

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A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Play-Off Rakibi Bugün Belli Oluyor!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
22.11.2024 - 11:00

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup son maçında Karadağ'a 3-1 mağlup olarak grubu 2. sırada tamamladı. Liderliği Galler'e kaptıran Ay-Yıldızlılar, A Ligi'ne yükselmek için play-off mücadelesi verecek. 

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off kurası ise 22 Kasım Cuma günü (Bugün) çekilecek. Türkiye'nin play-off rakibi bugün saat 14.00'te belli olacak. Peki, Türkiye play-off maçı ne zaman, Türkiye'nin play-off mücadelesinde muhtemel rakipleri kimler? İşte detaylar...

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A Milli Takım'ın Play-Off Muhtemel Rakipleri Kimler?

A Milli Takım'ın Play-Off Muhtemel Rakipleri Kimler?

Son maçta liderliği Galler'e kaptırarak A Ligi'ne yükselme şansını play-off turuna bırakan A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Türkiye, grubunu 3. sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Sırbistan veya Macaristan milli takımlarından biriyle play-off mücadelesi verecek.

UEFA Uluslar Ligi Play-Off Kura Çekimi Ne Zaman?

UEFA Uluslar Ligi Play-Off Kura Çekimi Ne Zaman?

UEFA Uluslar Ligi play-off, çeyrek ve yarı final kura çekimi 22 Kasım Cuma günü TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek. İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek kura ile Türkiye'nin play-off rakibi de netlik kazanacak.

Türkiye Play-Off Maçı Ne Zaman Oynanacak?

Türkiye Play-Off Maçı Ne Zaman Oynanacak?

UEFA Uluslar Ligi play-off mücadelesi çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Play-off turunda maç takvimi de belli oldu. A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025 tarihinde yapılacak. 

C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak. Son olarak, A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025 tarihinde, üçüncülük ve final müsabakaları ise 8 Haziran 2025'te oynanacak.

Muhtemel Rakiplerimizde Son Durum Ne?

Muhtemel Rakiplerimizde Son Durum Ne?

Play-off mücadelesi için muhtemel rakiplerimiz arasında yer alan İskoçya; Portekiz, Hırvatistan ve Polonya ile karşılaştığı 1. Grup'ta 7 puan toplayabildi.

Bir diğer muhtemel rakibimiz Belçika; Fransa, İtalya ve İsrail ile eşleştiği 2. Grup'ta 4 puan toplayabildi.

3. Grup'ta Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile mücadele eden Macaristan ise 6 puan toplayabildi.

Son olarak Sırbistan ise 4. Grup'ta İspanya, Danimarka ve İsviçre ile karşı karşıya geldi. Grubunu 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle tamamlayan Sırbistan 6 maçta 6 puan toplayabildi.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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Thistle

Daha Karadağ'ı yenemiyoruz, bizim neyimize play off? Offf, Kerem Galler'e penaltı kaçırmasa bunları hiç düşünmeyecektik.