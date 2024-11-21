TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Karadağ Yenilgisinin Ardından Harekete Geçtiği İddia Edildi
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Karadağ Yenilgisinin Ardından Harekete Geçtiği İddia Edildi
A Milli Takım'ın geleceği merak konusu. Teknik direktör Montella ile yola devam edilip edilmeyeceği tartışılırken TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun İtalyan çalıştırıcıyla masaya oturacağı öne sürüldü. Kritik toplantıdan ayrılık kararı çıkabileceği aktarılanlar arasında.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerini sporun tutkusu ve enerjisiyle birleştirmeye çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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