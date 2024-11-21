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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Karadağ Yenilgisinin Ardından Harekete Geçtiği İddia Edildi

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Karadağ Yenilgisinin Ardından Harekete Geçtiği İddia Edildi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
21.11.2024 - 15:57

A Milli Takım'ın geleceği merak konusu. Teknik direktör Montella ile yola devam edilip edilmeyeceği tartışılırken TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun İtalyan çalıştırıcıyla masaya oturacağı öne sürüldü. Kritik toplantıdan ayrılık kararı çıkabileceği aktarılanlar arasında.

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Beklenmeyen mağlubiyet planları değiştirdi

Beklenmeyen mağlubiyet planları değiştirdi

A Milli Takım, Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında Karadağ'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Bu yenilgiyle beraber A Ligi'ne direkt olarak yükselme fırsatı da kaçtı. İddiası olmayan, lig düşen ev sahibinden üç gol yenmesi, Montella'ya tepkileri artırdı. İtalyan hocanın tercihlerinin, oyun anlayışının gelecekte takıma zarar vereceği ifade edilerek yolların ayrılması gerektiği hem futbolseverler hem de bazı yorumcular tarafından dile getirildi.

TFF Başkanı'nın toplantı düzenleyeceği ifade edildi

TFF Başkanı'nın toplantı düzenleyeceği ifade edildi

Mynet'in aktardığına göre İbrahim Hacıosmanoğlu, 50 yaşındaki teknik adamla kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Montella'nın görevine son verilme ihtimali oldukça yüksek. Galler ve Karadağ maçları öncesinde de İtalya Seri A ekibi Roma'nın takımı Montella'ya emanet etmek istediği gündeme gelmişti.

Yeni teknik direktör adayları konuşulmaya başlandı

Yeni teknik direktör adayları konuşulmaya başlandı

Fatih Terim, Sergen Yalçın, İsmail Kartal ve Aykut Kocaman gibi deneyimli teknik adamların ismi Milli Takım ile geçmeye başladı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerini sporun tutkusu ve enerjisiyle birleştirmeye çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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