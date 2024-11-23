Arda Turan'ın Çileden Çıktığı Anlar: Takımı Gol Yedikten Sonra Sinirlerine Hakim Olamadı!

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Eyüpspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. 90 dakikası tamamlanan maçta Çaykur Rizespor, deplasmanda Eyüpspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller Varesanovic ve Ali Sowe'dan gelirken, Eyüpspor'un tek golünü ise Ahmed Kutucu kaydetti.
Oldukça heyecanlı geçen maçta 1-0 öne geçen Eyüpspor gol yiyince, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan adeta çileden çıktı. Montunu çıkarıp yere fırlatan Arda Turan'ın o anları sosyal medyada da çok konuşuldu.
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Eyüpspor, evinde Çayruk Rizespor'u konuk etti. Rakibini 2-1 mağlup eden Çaykur Rizespor 3 puanın sahibi oldu.
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Takımı 1-0 öndeyken beraberlik golünü yiyince çok sinirlenen Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, adeta çileden çıkarak montunu fırlattı.
O anları şuradan izleyebilirsiniz👇
Sosyal medyadan yorumlar gecikmedi👇
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