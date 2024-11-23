onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Arda Turan'ın Çileden Çıktığı Anlar: Takımı Gol Yedikten Sonra Sinirlerine Hakim Olamadı!

Arda Turan'ın Çileden Çıktığı Anlar: Takımı Gol Yedikten Sonra Sinirlerine Hakim Olamadı!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
23.11.2024 - 16:14

İçerik Devam Ediyor

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Eyüpspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. 90 dakikası tamamlanan maçta Çaykur Rizespor, deplasmanda Eyüpspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller Varesanovic ve Ali Sowe'dan gelirken, Eyüpspor'un tek golünü ise Ahmed Kutucu kaydetti.

Oldukça heyecanlı geçen maçta 1-0 öne geçen Eyüpspor gol yiyince, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan adeta çileden çıktı. Montunu çıkarıp yere fırlatan Arda Turan'ın o anları sosyal medyada da çok konuşuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Eyüpspor, evinde Çayruk Rizespor'u konuk etti. Rakibini 2-1 mağlup eden Çaykur Rizespor 3 puanın sahibi oldu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Eyüpspor, evinde Çayruk Rizespor'u konuk etti. Rakibini 2-1 mağlup eden Çaykur Rizespor 3 puanın sahibi oldu.

Takımı 1-0 öndeyken beraberlik golünü yiyince çok sinirlenen Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, adeta çileden çıkarak montunu fırlattı.

Takımı 1-0 öndeyken beraberlik golünü yiyince çok sinirlenen Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, adeta çileden çıkarak montunu fırlattı.

O anları şuradan izleyebilirsiniz👇

Sosyal medyadan yorumlar gecikmedi👇

Sosyal medyadan yorumlar gecikmedi👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bunlara da göz atın:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
4
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın