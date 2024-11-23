Fenerbahçe'de Oğuz Aydın Performansıyla Göz Doldurdu, Sosyal Medyada Yorum Yağdı

Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 6-2 mağlup etmeyi başardı. 6 gollü galibiyete damga vuran 'yeni' bir isim vardı. Bu sezon ilk kez ilk 11'de başlayan Oğuz Aydın adeta resitale imza attı. Genç oyuncu iki gole imza atarken bir de asist yaptı. Oğuz'un performansı sosyal medyada da beğeni topladı.