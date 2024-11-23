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Fenerbahçe'de Oğuz Aydın Performansıyla Göz Doldurdu, Sosyal Medyada Yorum Yağdı

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Fenerbahçe'de Oğuz Aydın Performansıyla Göz Doldurdu, Sosyal Medyada Yorum Yağdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.11.2024 - 18:29

Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 6-2 mağlup etmeyi başardı. 6 gollü galibiyete damga vuran 'yeni' bir isim vardı. Bu sezon ilk kez ilk 11'de başlayan Oğuz Aydın adeta resitale imza attı. Genç oyuncu iki gole imza atarken bir de asist yaptı. Oğuz'un performansı sosyal medyada da beğeni topladı.

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Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 6 golle geçerek üç puanın sahibi oldu. Zirvedeki yakın takibini sürdüren Fenerbahçe'de sevindirici gelişmeler de yaşandı.

Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 6 golle geçerek üç puanın sahibi oldu. Zirvedeki yakın takibini sürdüren Fenerbahçe'de sevindirici gelişmeler de yaşandı.

Bu sezon ilk kez ilk 11'de başlayan Oğuz Aydın iki gol bir asistlik performansıyla göz doldurdu. Sosyal medyada da Oğuz'a büyük destek vardı.

Bu sezon ilk kez ilk 11'de başlayan Oğuz Aydın iki gol bir asistlik performansıyla göz doldurdu. Sosyal medyada da Oğuz'a büyük destek vardı.

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Ali Koç'un Mourinho'nun Oğuz Aydın yorumuna dair açıklama da çok konuşulmuştu. Bu akşam herkes başkana hak veriyor:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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