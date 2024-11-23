Maç Sonunda Fernando Muslera ve Kerem Demirbay Tartıştı

Galatasaray deplasmanda zorlansa da Bodrum FK'yı 1-0 yenmeyi başardı. Batshuayi'nin golüyle liderliğini sürdüren Galatasaray'da keyifler yerinde. Ancak maç sonu yaşanan bir olay kısa süreli gerginlik yarattı. Kaptan Muslera ve Kerem Demirbay'ın tartışmaları tribünlere ve kameralara yansıdı. İkiliyi takım arkadaşları sakinleştirmek için büyük çaba sarf etti.