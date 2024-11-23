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Maç Sonunda Fernando Muslera ve Kerem Demirbay Tartıştı

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Maç Sonunda Fernando Muslera ve Kerem Demirbay Tartıştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.11.2024 - 22:06

Galatasaray deplasmanda zorlansa da Bodrum FK'yı 1-0 yenmeyi başardı. Batshuayi'nin golüyle liderliğini sürdüren Galatasaray'da keyifler yerinde. Ancak maç sonu yaşanan bir olay kısa süreli gerginlik yarattı. Kaptan Muslera ve Kerem Demirbay'ın tartışmaları tribünlere ve kameralara yansıdı. İkiliyi takım arkadaşları sakinleştirmek için büyük çaba sarf etti.

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Galatasaray deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0 yenerek zirve hesapları için kritik bir üç puanı cebine koydu. Ancak maç sonu yaşananlar kısa süreli gerginlik yarattı.

Galatasaray deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0 yenerek zirve hesapları için kritik bir üç puanı cebine koydu. Ancak maç sonu yaşananlar kısa süreli gerginlik yarattı.

Muslera ve Kerem Demirbay kameralar önünde karşı karşıya geldi. İkilinin tartışması tribünlerin de dikkatini çekerken iş arkadaşlarına düştü.

Muslera ve Kerem Demirbay kameralar önünde karşı karşıya geldi. İkilinin tartışması tribünlerin de dikkatini çekerken iş arkadaşlarına düştü.

Başta Osimhen ve Barış Alper olmak üzere Galatasaraylı futbolcular ikiliyi sakinleştirmeye çalıştı. Muslera'nın takımı tribünlere getirmek isterken yaşanan tartışmanın nedeni ise öğrenilemedi.

Başta Osimhen ve Barış Alper olmak üzere Galatasaraylı futbolcular ikiliyi sakinleştirmeye çalıştı. Muslera'nın takımı tribünlere getirmek isterken yaşanan tartışmanın nedeni ise öğrenilemedi.

Takım arkadaşlarının müdahalesi ile güçlükle sakinleşen ikili soyunma odasına takım arkadaşlarının refakatinde birlikte gittiler.

Takım arkadaşlarının müdahalesi ile güçlükle sakinleşen ikili soyunma odasına takım arkadaşlarının refakatinde birlikte gittiler.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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