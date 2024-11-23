Galatasaray Bodrum FK Deplasmanında Tek Golle Güldü

Milli aranın ardından sonra Bodrum FK deplasmanına çıkan Galatasaray zorlandı ama hata yapmadı. Bodrum FK kalecisi Diogo Sousa maça damga varan isim oldu. Batshuayi sonradan girdiği maçta ağları sarsarken sarkı kırmızılılar da lider olarak puan farkını korudu. Bodrum FK ilk yarının sonlarında on kişi kaldı. Ancak ev sahibi ekip on kişi kalmasına rağmen iyi futboluyla beğeni kazandı.