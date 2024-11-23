onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray Bodrum FK Deplasmanında Tek Golle Güldü

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Galatasaray Bodrum FK Deplasmanında Tek Golle Güldü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.11.2024 - 21:03

Milli aranın ardından sonra Bodrum FK deplasmanına çıkan Galatasaray zorlandı ama hata yapmadı. Bodrum FK kalecisi Diogo Sousa maça damga varan isim oldu. Batshuayi sonradan girdiği maçta ağları sarsarken sarkı kırmızılılar da lider olarak puan farkını korudu. Bodrum FK ilk yarının sonlarında on kişi kaldı. Ancak ev sahibi ekip on kişi kalmasına rağmen iyi futboluyla beğeni kazandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Galatasaray milli aranın ardından Bodrum deplasmanına çıktı. Sarı kırmızılılar zorlandığı maçta üç puanı almayı başardı.

Galatasaray milli aranın ardından Bodrum deplasmanına çıktı. Sarı kırmızılılar zorlandığı maçta üç puanı almayı başardı.

Galatasaray maça 24 Kasım Öğretmenler Günü için özel bir pankartla çıktı.

Galatasaray maça 24 Kasım Öğretmenler Günü için özel bir pankartla çıktı.

Maçı izleyenler arasında Bodrum FK maçının artık müdavimlerinden olan Fatih Terim de vardı.

Maçı izleyenler arasında Bodrum FK maçının artık müdavimlerinden olan Fatih Terim de vardı.

Ege Bilsel 45.dakikada iki sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ege Bilsel 45.dakikada iki sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Oyuna ikinci yarıda giren Michy Batshuayi ise 54.dakikada attığı golle Galatasaray'a üç puanı getirdi.

Oyuna ikinci yarıda giren Michy Batshuayi ise 54.dakikada attığı golle Galatasaray'a üç puanı getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Galatasaray bu üç puanla puan farkını en yakın takipçisi Fenerbahçe ile yeniden beşe çıkardı.

Galatasaray bu üç puanla puan farkını en yakın takipçisi Fenerbahçe ile yeniden beşe çıkardı.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
11
8
7
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın