Galatasaray Bodrum FK Deplasmanında Tek Golle Güldü
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Galatasaray Bodrum FK Deplasmanında Tek Golle Güldü
Milli aranın ardından sonra Bodrum FK deplasmanına çıkan Galatasaray zorlandı ama hata yapmadı. Bodrum FK kalecisi Diogo Sousa maça damga varan isim oldu. Batshuayi sonradan girdiği maçta ağları sarsarken sarkı kırmızılılar da lider olarak puan farkını korudu. Bodrum FK ilk yarının sonlarında on kişi kaldı. Ancak ev sahibi ekip on kişi kalmasına rağmen iyi futboluyla beğeni kazandı.
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Galatasaray milli aranın ardından Bodrum deplasmanına çıktı. Sarı kırmızılılar zorlandığı maçta üç puanı almayı başardı.
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Galatasaray maça 24 Kasım Öğretmenler Günü için özel bir pankartla çıktı.
Maçı izleyenler arasında Bodrum FK maçının artık müdavimlerinden olan Fatih Terim de vardı.
Ege Bilsel 45.dakikada iki sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Oyuna ikinci yarıda giren Michy Batshuayi ise 54.dakikada attığı golle Galatasaray'a üç puanı getirdi.
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Galatasaray bu üç puanla puan farkını en yakın takipçisi Fenerbahçe ile yeniden beşe çıkardı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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