6 Şubat Depreminin Yıldönümünde Dünden Bugüne Unutulmayanlar
6 Şubat Depreminin Yıldönümünde Dünden Bugüne Unutulmayanlar
Bugün, 6 Şubat’ta meydana gelen 11 ilimizin hissettiği Kahramanmaraş depreminin yıldönümü. Tam bir yıl önce bugün binlerce ev, binlerce kalp yıkıldı. O günden bu yana acılar başta olmak üzere hiçbir şey unutulmadı.
İşte tam bir yıl sonra, 6 Şubat depreminin unutulmayan olayları 👇🏻
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6 Şubat saat 4.17'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssü Gaziantep İslahiye ve Nurdağı'nı alan 6 büyüklüğünün üzerinde üç deprem daha meydana geldi.
Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen yıkıcı depremin ardından yer bilimci Naci Görür'ün o bölgedeki fay hattıyla ilgili günler önce defalarca uyarı yaptığı ortaya çıktı.
Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depreminde enkaz altında olduğu yalanını söyleyerek etkileşim peşinde düşenler oldu.
Gün birlik günü oldu. Tüm dünyadan ülkemize yardım yağdı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,5 şiddetindeki iki deprem sonrası binlerce can kaybı yaşandı. Kış şartlarında halen enkaz altında kaç kişi olduğu bilinmezken, insanlığını yitiren fırsatçılar sosyal medyada gündem oldu.
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Yardım ekiplerinin yetersiz olduğu bölgelerde vatandaşlar kendi imkanlarıyla arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü.
Tüm ülke deprem bölgesine yardım gönderirken ihtiyaç dışı hatta hakaret sayılabilecek ürünler gönderenler de oldu.
Bir babanın enkaz altında kalan 15 yaşındaki kızının elini bir an bile bırakmadığı görüntülendi.
Çocukları için bisküvi aldığını ama enkazdan kimsenin çıkmadığını söyleyen bir baba yürekleri dağladı.
6 Şubat saat 4.17'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssü Gaziantep İslahiye ve Nurdağı'nı alan 6 büyüklüğünün üzerinde üç deprem daha meydana geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen yıkıcı depremin ardından yer bilimci Naci Görür'ün o bölgedeki fay hattıyla ilgili günler önce defalarca uyarı yaptığı ortaya çıktı.
Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depreminde enkaz altında olduğu yalanını söyleyerek etkileşim peşinde düşenler oldu.
Meksikalı kurtarma köpekleri timinde yer alan Proteo adlı Alman kurdu Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları sırasında yoğun tempo ve iklim koşulları sebebiyle hayatınız kaybetti.
Gün birlik günü oldu. Tüm dünyadan ülkemize yardım yağdı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,5 şiddetindeki iki deprem sonrası binlerce can kaybı yaşandı. Kış şartlarında halen enkaz altında kaç kişi olduğu bilinmezken, insanlığını yitiren fırsatçılar sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yardım ekiplerinin yetersiz olduğu bölgelerde vatandaşlar kendi imkanlarıyla arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü.
Tüm ülke deprem bölgesine yardım gönderirken ihtiyaç dışı hatta hakaret sayılabilecek ürünler gönderenler de oldu.
Bir babanın enkaz altında kalan 15 yaşındaki kızının elini bir an bile bırakmadığı görüntülendi.
Canla başla çalışan arama kurtarma köpekleri sayesinde enkaz altından birçok vatandaş çıkartıldı.
Kızılay, Kahramanmaraş depremi sonrasında Haluk Levent yönetimindeki AHBAP'a 46 milyon TL değerinde çadır satışı yaptı.
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Ve bugün... Ünlü şarkıcı Haluk Levent'ten herkesi ağlatan 6 Şubat paylaşımı geldi.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümünde için konuşan AFAD Başkanı Okay Memiş'ten itiraf gibi açıklama geldi
Depremde 17 akrabasını kaybeden Karsu bir yıl sonra memleketine göz dolduran bir haberle geldi.
6 Şubat Kahramanmaraş depremi için Beşiktaş'ta anma programı düzenleyen sendika üyelerine polis müdahale etti. Müdahale sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Canla başla çalışan arama kurtarma köpekleri sayesinde enkaz altından birçok vatandaş çıkartıldı.
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Kızılay, Kahramanmaraş depremi sonrasında Haluk Levent yönetimindeki AHBAP'a 46 milyon TL değerinde çadır satışı yaptı.
Ve bugün... Ünlü şarkıcı Haluk Levent'ten herkesi ağlatan 6 Şubat paylaşımı geldi.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümünde için konuşan AFAD Başkanı Okay Memiş'ten itiraf gibi açıklama geldi
Depremde 17 akrabasını kaybeden Karsu bir yıl sonra memleketine göz dolduran bir haberle geldi.
6 Şubat Kahramanmaraş depremi için Beşiktaş'ta anma programı düzenleyen sendika üyelerine polis müdahale etti. Müdahale sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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