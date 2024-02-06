Görüş Bildir
Haberler
Gündem
6 Şubat Depreminin Yıldönümünde Dünden Bugüne Unutulmayanlar

6 Şubat Depreminin Yıldönümünde Dünden Bugüne Unutulmayanlar

Kahramanmaraş
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
06.02.2024 - 22:42

Bugün, 6 Şubat’ta meydana gelen 11 ilimizin hissettiği Kahramanmaraş depreminin yıldönümü. Tam bir yıl önce bugün binlerce ev, binlerce kalp yıkıldı. O günden bu yana acılar başta olmak üzere hiçbir şey unutulmadı.

İşte tam bir yıl sonra, 6 Şubat depreminin unutulmayan olayları 👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda

6 Şubat saat 4.17'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssü Gaziantep İslahiye ve Nurdağı'nı alan 6 büyüklüğünün üzerinde üç deprem daha meydana geldi.

6 Şubat saat 4.17'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssü Gaziantep İslahiye ve Nurdağı'nı alan 6 büyüklüğünün üzerinde üç deprem daha meydana geldi.

Enkaz altında kalanlar için sosyal medyadan yardım çağrıları yapıldı 👇🏻

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen yıkıcı depremin ardından yer bilimci Naci Görür'ün o bölgedeki fay hattıyla ilgili günler önce defalarca uyarı yaptığı ortaya çıktı.

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen yıkıcı depremin ardından yer bilimci Naci Görür'ün o bölgedeki fay hattıyla ilgili günler önce defalarca uyarı yaptığı ortaya çıktı.

👇🏻

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depreminde enkaz altında olduğu yalanını söyleyerek etkileşim peşinde düşenler oldu.

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depreminde enkaz altında olduğu yalanını söyleyerek etkileşim peşinde düşenler oldu.

👇🏻

Gün birlik günü oldu. Tüm dünyadan ülkemize yardım yağdı.

Gün birlik günü oldu. Tüm dünyadan ülkemize yardım yağdı.

👇🏻

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,5 şiddetindeki iki deprem sonrası binlerce can kaybı yaşandı. Kış şartlarında halen enkaz altında kaç kişi olduğu bilinmezken, insanlığını yitiren fırsatçılar sosyal medyada gündem oldu.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,5 şiddetindeki iki deprem sonrası binlerce can kaybı yaşandı. Kış şartlarında halen enkaz altında kaç kişi olduğu bilinmezken, insanlığını yitiren fırsatçılar sosyal medyada gündem oldu.

👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yardım ekiplerinin yetersiz olduğu bölgelerde vatandaşlar kendi imkanlarıyla arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü.

Yardım ekiplerinin yetersiz olduğu bölgelerde vatandaşlar kendi imkanlarıyla arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü.

👇🏻

Tüm ülke deprem bölgesine yardım gönderirken ihtiyaç dışı hatta hakaret sayılabilecek ürünler gönderenler de oldu.

Tüm ülke deprem bölgesine yardım gönderirken ihtiyaç dışı hatta hakaret sayılabilecek ürünler gönderenler de oldu.

👇🏻

Bir babanın enkaz altında kalan 15 yaşındaki kızının elini bir an bile bırakmadığı görüntülendi.

Bir babanın enkaz altında kalan 15 yaşındaki kızının elini bir an bile bırakmadığı görüntülendi.

👇🏻

Çocukları için bisküvi aldığını ama enkazdan kimsenin çıkmadığını söyleyen bir baba yürekleri dağladı.

Çocukları için bisküvi aldığını ama enkazdan kimsenin çıkmadığını söyleyen bir baba yürekleri dağladı.

👇🏻

6 Şubat saat 4.17'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssü Gaziantep İslahiye ve Nurdağı'nı alan 6 büyüklüğünün üzerinde üç deprem daha meydana geldi.

6 Şubat saat 4.17'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssü Gaziantep İslahiye ve Nurdağı'nı alan 6 büyüklüğünün üzerinde üç deprem daha meydana geldi.
onedio.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen yıkıcı depremin ardından yer bilimci Naci Görür'ün o bölgedeki fay hattıyla ilgili günler önce defalarca uyarı yaptığı ortaya çıktı.

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen yıkıcı depremin ardından yer bilimci Naci Görür'ün o bölgedeki fay hattıyla ilgili günler önce defalarca uyarı yaptığı ortaya çıktı.
onedio.com

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depreminde enkaz altında olduğu yalanını söyleyerek etkileşim peşinde düşenler oldu.

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depreminde enkaz altında olduğu yalanını söyleyerek etkileşim peşinde düşenler oldu.
onedio.com

Meksikalı kurtarma köpekleri timinde yer alan Proteo adlı Alman kurdu Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları sırasında yoğun tempo ve iklim koşulları sebebiyle hayatınız kaybetti.

Meksikalı kurtarma köpekleri timinde yer alan Proteo adlı Alman kurdu Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları sırasında yoğun tempo ve iklim koşulları sebebiyle hayatınız kaybetti.

Gün birlik günü oldu. Tüm dünyadan ülkemize yardım yağdı.

Gün birlik günü oldu. Tüm dünyadan ülkemize yardım yağdı.
onedio.com

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,5 şiddetindeki iki deprem sonrası binlerce can kaybı yaşandı. Kış şartlarında halen enkaz altında kaç kişi olduğu bilinmezken, insanlığını yitiren fırsatçılar sosyal medyada gündem oldu.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,5 şiddetindeki iki deprem sonrası binlerce can kaybı yaşandı. Kış şartlarında halen enkaz altında kaç kişi olduğu bilinmezken, insanlığını yitiren fırsatçılar sosyal medyada gündem oldu.
onedio.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Yardım ekiplerinin yetersiz olduğu bölgelerde vatandaşlar kendi imkanlarıyla arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü.

Yardım ekiplerinin yetersiz olduğu bölgelerde vatandaşlar kendi imkanlarıyla arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü.
onedio.com

Tüm ülke deprem bölgesine yardım gönderirken ihtiyaç dışı hatta hakaret sayılabilecek ürünler gönderenler de oldu.

Tüm ülke deprem bölgesine yardım gönderirken ihtiyaç dışı hatta hakaret sayılabilecek ürünler gönderenler de oldu.
onedio.com

Bir babanın enkaz altında kalan 15 yaşındaki kızının elini bir an bile bırakmadığı görüntülendi.

Bir babanın enkaz altında kalan 15 yaşındaki kızının elini bir an bile bırakmadığı görüntülendi.
onedio.com

Canla başla çalışan arama kurtarma köpekleri sayesinde enkaz altından birçok vatandaş çıkartıldı.

Canla başla çalışan arama kurtarma köpekleri sayesinde enkaz altından birçok vatandaş çıkartıldı.
onedio.com

Kızılay, Kahramanmaraş depremi sonrasında Haluk Levent yönetimindeki AHBAP'a 46 milyon TL değerinde çadır satışı yaptı.

Kızılay, Kahramanmaraş depremi sonrasında Haluk Levent yönetimindeki AHBAP'a 46 milyon TL değerinde çadır satışı yaptı.
onedio.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ve bugün... Ünlü şarkıcı Haluk Levent'ten herkesi ağlatan 6 Şubat paylaşımı geldi.

Ve bugün... Ünlü şarkıcı Haluk Levent'ten herkesi ağlatan 6 Şubat paylaşımı geldi.
onedio.com

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümünde için konuşan AFAD Başkanı Okay Memiş'ten itiraf gibi açıklama geldi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümünde için konuşan AFAD Başkanı Okay Memiş'ten itiraf gibi açıklama geldi
onedio.com

Depremde 17 akrabasını kaybeden Karsu bir yıl sonra memleketine göz dolduran bir haberle geldi.

Depremde 17 akrabasını kaybeden Karsu bir yıl sonra memleketine göz dolduran bir haberle geldi.
onedio.com

6 Şubat Kahramanmaraş depremi için Beşiktaş'ta anma programı düzenleyen sendika üyelerine polis müdahale etti. Müdahale sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.

6 Şubat Kahramanmaraş depremi için Beşiktaş'ta anma programı düzenleyen sendika üyelerine polis müdahale etti. Müdahale sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.
onedio.com

Canla başla çalışan arama kurtarma köpekleri sayesinde enkaz altından birçok vatandaş çıkartıldı.

Canla başla çalışan arama kurtarma köpekleri sayesinde enkaz altından birçok vatandaş çıkartıldı.

👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kızılay, Kahramanmaraş depremi sonrasında Haluk Levent yönetimindeki AHBAP'a 46 milyon TL değerinde çadır satışı yaptı.

Kızılay, Kahramanmaraş depremi sonrasında Haluk Levent yönetimindeki AHBAP'a 46 milyon TL değerinde çadır satışı yaptı.

👇🏻

Ve bugün... Ünlü şarkıcı Haluk Levent'ten herkesi ağlatan 6 Şubat paylaşımı geldi.

Ve bugün... Ünlü şarkıcı Haluk Levent'ten herkesi ağlatan 6 Şubat paylaşımı geldi.

👇🏻

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümünde için konuşan AFAD Başkanı Okay Memiş'ten itiraf gibi açıklama geldi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümünde için konuşan AFAD Başkanı Okay Memiş'ten itiraf gibi açıklama geldi

👇🏻

Depremde 17 akrabasını kaybeden Karsu bir yıl sonra memleketine göz dolduran bir haberle geldi.

Depremde 17 akrabasını kaybeden Karsu bir yıl sonra memleketine göz dolduran bir haberle geldi.

👇🏻

6 Şubat Kahramanmaraş depremi için Beşiktaş'ta anma programı düzenleyen sendika üyelerine polis müdahale etti. Müdahale sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.

6 Şubat Kahramanmaraş depremi için Beşiktaş'ta anma programı düzenleyen sendika üyelerine polis müdahale etti. Müdahale sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.

👇🏻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Osman Oralet

İçeriği yayınladıktan sonra baktınız mı hiç ?Bu tarihte bu konuyla alakalı bir içerik hazırlıyorsunuz ve sıfır özen.Tebrikler onedio.