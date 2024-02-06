6 Şubat Depreminin Yıldönümünde Dünden Bugüne Unutulmayanlar

Bugün, 6 Şubat’ta meydana gelen 11 ilimizin hissettiği Kahramanmaraş depreminin yıldönümü. Tam bir yıl önce bugün binlerce ev, binlerce kalp yıkıldı. O günden bu yana acılar başta olmak üzere hiçbir şey unutulmadı.

İşte tam bir yıl sonra, 6 Şubat depreminin unutulmayan olayları 👇🏻