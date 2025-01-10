onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Mobbing ve Tehdite Maruz Kaldığını İddia Eden Genç Savcı Mithat Can Yalman'ın İntihar Ettiği İddia Edildi

Mobbing ve Tehdite Maruz Kaldığını İddia Eden Genç Savcı Mithat Can Yalman'ın İntihar Ettiği İddia Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.01.2025 - 00:54

Adana Adliyesi’nde Cumhuriyet Savcısı Adayı olarak görev yapan Mithat Can Yalman, X'ten önemli bir paylaşım yaptı. Yalman, mobbing ve tehdite maruz kaldığını iddia etti. Başvurduğu mercilerden dönüş alamadığını söyleyen genç savcı yaşadıklarını anlattı. Yalman'ın paylaşımı sonrası otel odasında ölü bulunduğu öğrenildi. Savcı adayının cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adana Adliyesi’nde Cumhuriyet Savcısı Adayı olarak görev yapan Mithat Can Yalman, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bir süredir maruz kaldığı mobbing ve tehditlere ilişkin çarpıcı ifadeler paylaştı.

Adana Adliyesi’nde Cumhuriyet Savcısı Adayı olarak görev yapan Mithat Can Yalman, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bir süredir maruz kaldığı mobbing ve tehditlere ilişkin çarpıcı ifadeler paylaştı.

Yalman, adaletin sağlanması için başvurdukları mercilerden bir çözüm alamadığını belirterek, yaşadığı zorlukları ve yargı sistemindeki bazı olumsuzlukları X'ten paylaştı.

Yalman, adaletin sağlanması için başvurdukları mercilerden bir çözüm alamadığını belirterek, yaşadığı zorlukları ve yargı sistemindeki bazı olumsuzlukları X'ten paylaştı.

Mithat Can Yalman, yaptığı paylaşımda, Adana Adliyesi’nde görevli Koordinatör Hakim M.Ç. ve mentör savcısı S.Ü.Y. tarafından kendisine mobbing ve tehditlerde bulunulduğunu belirtti.

Mithat Can Yalman, yaptığı paylaşımda, Adana Adliyesi’nde görevli Koordinatör Hakim M.Ç. ve mentör savcısı S.Ü.Y. tarafından kendisine mobbing ve tehditlerde bulunulduğunu belirtti.

Kendisinden haber alamayan arkadaşlarının ihbarından sonra Yalman'ın otel odasında hayatını kaybettiği belirlendi. paylaşımının tamamı şu şekilde:

Kendisinden haber alamayan arkadaşlarının ihbarından sonra Yalman'ın otel odasında hayatını kaybettiği belirlendi. paylaşımının tamamı şu şekilde:

KAMUOYUNA DUYURULUR ;

Bir yargı mensubu Adana Adliyesinde çalışan Cumhuriyet Savcısı Adayı olarak bir kaç hususu bilginize arz etmek ve hayatla olan bağımı tamamen kopartmak istiyorum. Yaklaşık bir kaç aydır Koordinatör Hakimimiz M.Ç’nin mobbing ve tehditlerine maruz kalıyorum. Buna mentör savcım S.Ü.Y adlı şahsın da tehditleri eklenince (bu hususta ilgili kişilerde ses kaydı mevcuttur) . Hukuki hakkımı aramak üzere Adana Cumhuriyet Başsavcısı B.G. Ve Komisyon Başkanı M.A.Ç ile görüştüm sağ olsunlar ilgileneceklerini söylediler lakin bir süredir herhangi bir adım atılmadı. Açık konuşmak gerekirse bir adım atılacağını dahi düşünmüyorum. Bu kişilerin böyle olması tüm yargı mensuplarımızın böyle olduğu anlamına gelmiyor inanın o kadar çok sayıda kaliteli ve yetkin hukukçu tanıdım ki sayılarını tarif edemem. Bu vesileyle yüce Türk yargısını selamlıyorum.

Velhasıl kelam umarım hakkım yerde bırakılmaz ve bu hususun üstüne gidilir .

Herkesten helallik istiyor ve şahsen benden yana hakkımı herkese helal ediyorum . Aşağıda attığım cübbeyi giymek en büyük hayalimdi yüce Allah kısa da olsa nasip etti son olarak sözlerimi şair Bâkî’nin ünlü deyişiyle bitirmek istiyorum.

“Âvâzeyi bu âleme Dâvud gibi sal

Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş.”

Mithat Can Yalman'ın X'teki paylaşımı:

Mithat Can Yalman'ın X'teki paylaşımı:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın