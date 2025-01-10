Mobbing ve Tehdite Maruz Kaldığını İddia Eden Genç Savcı Mithat Can Yalman'ın İntihar Ettiği İddia Edildi
Mobbing ve Tehdite Maruz Kaldığını İddia Eden Genç Savcı Mithat Can Yalman'ın İntihar Ettiği İddia Edildi
Adana Adliyesi’nde Cumhuriyet Savcısı Adayı olarak görev yapan Mithat Can Yalman, X'ten önemli bir paylaşım yaptı. Yalman, mobbing ve tehdite maruz kaldığını iddia etti. Başvurduğu mercilerden dönüş alamadığını söyleyen genç savcı yaşadıklarını anlattı. Yalman'ın paylaşımı sonrası otel odasında ölü bulunduğu öğrenildi. Savcı adayının cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
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Adana Adliyesi’nde Cumhuriyet Savcısı Adayı olarak görev yapan Mithat Can Yalman, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bir süredir maruz kaldığı mobbing ve tehditlere ilişkin çarpıcı ifadeler paylaştı.
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Yalman, adaletin sağlanması için başvurdukları mercilerden bir çözüm alamadığını belirterek, yaşadığı zorlukları ve yargı sistemindeki bazı olumsuzlukları X'ten paylaştı.
Mithat Can Yalman, yaptığı paylaşımda, Adana Adliyesi’nde görevli Koordinatör Hakim M.Ç. ve mentör savcısı S.Ü.Y. tarafından kendisine mobbing ve tehditlerde bulunulduğunu belirtti.
Kendisinden haber alamayan arkadaşlarının ihbarından sonra Yalman'ın otel odasında hayatını kaybettiği belirlendi. paylaşımının tamamı şu şekilde:
Mithat Can Yalman'ın X'teki paylaşımı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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