İstanbul’un Havası En Kirli İlçesi Belli Oldu: Megakentte 1 Ocak'tan İtibaren Hava Kalitesi İyice Düştü
İstanbul’un Havası En Kirli İlçesi Belli Oldu: Megakentte 1 Ocak'tan İtibaren Hava Kalitesi İyice Düştü
İstanbul’da 1 Ocak tarihinden itibaren rüzgar ve yüksek basıncın etkisiyle hava kalitesinde önemli bir düşüş meydana geldi. Kentte hava kirliliğine neden olan azot oksit yoğunluğu 10 kat artarken ince partikül madde yoğunluğu 5 kat artış gösterdi.
Megakentten havası en kirli bölgesi Aksaray-Beyazıt oldu. En yüksek azot oksit değeri Kadıköy ve Kağıthane’de ölçüldü. En düşük değer ise Şile’de görüldü.
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İstanbul’da 38 hava kalitesi ölçüm istasyonu bulunuyor. Bu istasyonlarda hava kirleticiler anlık olarak izleniyor. Verilere göre 1 Ocak’ta rüzgar ve yüksek basıncın etkisiyle hava kalitesinde düşüş yaşandı.
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Kirlilik trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sınır değerinin üzerine çıkıyor.
“Azot dioksiti en yüksek Aksaray-Beyazıt bölgesinde gözlemledik.”
Avrupa Yakası’nda hava kirliliği daha fazla.
Şahin, Şahin, 2024'te en yüksek azot oksit değerinin Kadıköy ve Kağıthane'de, en düşük değerin ise Şile'de ölçüldüğünü dile getirdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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1 Ocak itibariyle evden çalışmayı kaldıran çok şirket oldu. Ülke olarak geriye sarmaya bayılıyoruz.