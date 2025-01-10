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İstanbul’un Havası En Kirli İlçesi Belli Oldu: Megakentte 1 Ocak'tan İtibaren Hava Kalitesi İyice Düştü

İstanbul’un Havası En Kirli İlçesi Belli Oldu: Megakentte 1 Ocak'tan İtibaren Hava Kalitesi İyice Düştü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.01.2025 - 23:13

İstanbul’da 1 Ocak tarihinden itibaren rüzgar ve yüksek basıncın etkisiyle hava kalitesinde önemli bir düşüş meydana geldi. Kentte hava kirliliğine neden olan azot oksit yoğunluğu 10 kat artarken ince partikül madde yoğunluğu 5 kat artış gösterdi. 

Megakentten havası en kirli bölgesi Aksaray-Beyazıt oldu. En yüksek azot oksit değeri Kadıköy ve Kağıthane’de ölçüldü. En düşük değer ise Şile’de görüldü.

Kaynak

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İstanbul’da 38 hava kalitesi ölçüm istasyonu bulunuyor. Bu istasyonlarda hava kirleticiler anlık olarak izleniyor. Verilere göre 1 Ocak’ta rüzgar ve yüksek basıncın etkisiyle hava kalitesinde düşüş yaşandı.

İstanbul’da 38 hava kalitesi ölçüm istasyonu bulunuyor. Bu istasyonlarda hava kirleticiler anlık olarak izleniyor. Verilere göre 1 Ocak’ta rüzgar ve yüksek basıncın etkisiyle hava kalitesinde düşüş yaşandı.

Kentte 1 Ocak’tan itibaren hava kirliliğine neden olan azot oksit yoğunluğu 10 kat, ince partikül madde yoğunluğu 5 kat arttı.

Kirlilik trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sınır değerinin üzerine çıkıyor.

Kirlilik trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sınır değerinin üzerine çıkıyor.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü Alver Şahin, trafik yoğunluğuna dikkat çekti.

“Azot dioksiti en yüksek Aksaray-Beyazıt bölgesinde gözlemledik.”

“Azot dioksiti en yüksek Aksaray-Beyazıt bölgesinde gözlemledik.”

Prof. Dr. Şahin, “Azot dioksiti en yüksek, Aksaray-Beyazıt bölgesinde gözlemledik. PM10'un en yüksek konsantrasyonlarının Avcılar-Beylikdüzü bölgesi ile Sultangazi ve etrafındaki alanlarda oluştuğunu saptadık. k Tuzla etrafındaki bölgelerde ölçülen PM2,5 değerlerinin yine yaz dönemlerinde hafif bir artış eğilimi gösterdiğini görüyoruz” dedi.

Avrupa Yakası’nda hava kirliliği daha fazla.

Avrupa Yakası’nda hava kirliliği daha fazla.

Kentte nüfus yoğunluğunun artış gösterdiği bölgelerde hava kirliliği artıyor. Yeşil alanların yoğun olduğu bölgelerde ise hava kirliliğinde düşüş görülüyor. 

Şahin, “Özellikle İstanbul'un kuzey bölgelerinin hava kirliliği bakımından çok daha temiz olduğunu ve güneydeki kentleşmenin yoğunlaştığı alanlarda hava kirliliğinin yoğunlaştığı alanlar olduğunu söyleyebilirim. Avrupa ve Asya kıtalarını birbiriyle karşılaştırdığımızda da Avrupa kıtasının Asya'ya göre bir miktar daha hava kirliliği sorunu yaşadığını gözlemliyoruz” dedi.

Şahin, Şahin, 2024'te en yüksek azot oksit değerinin Kadıköy ve Kağıthane'de, en düşük değerin ise Şile'de ölçüldüğünü dile getirdi.

Şahin, Şahin, 2024'te en yüksek azot oksit değerinin Kadıköy ve Kağıthane'de, en düşük değerin ise Şile'de ölçüldüğünü dile getirdi.

'Özellikle 2024 yılında partikül maddede Esenyurt, Kağıthane gibi istasyonlar yüksek değerler aldı. Azot oksitin de yine keza Kağıthane ve Kadıköy istasyonlarında yüksek konsantrasyonlara ulaştığını görüyoruz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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brcsn

1 Ocak itibariyle evden çalışmayı kaldıran çok şirket oldu. Ülke olarak geriye sarmaya bayılıyoruz.