İstanbul’un Havası En Kirli İlçesi Belli Oldu: Megakentte 1 Ocak'tan İtibaren Hava Kalitesi İyice Düştü

İstanbul’da 1 Ocak tarihinden itibaren rüzgar ve yüksek basıncın etkisiyle hava kalitesinde önemli bir düşüş meydana geldi. Kentte hava kirliliğine neden olan azot oksit yoğunluğu 10 kat artarken ince partikül madde yoğunluğu 5 kat artış gösterdi.

Megakentten havası en kirli bölgesi Aksaray-Beyazıt oldu. En yüksek azot oksit değeri Kadıköy ve Kağıthane’de ölçüldü. En düşük değer ise Şile’de görüldü.

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