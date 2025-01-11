Sosyal Medyada "1 Milyon Mehmet" Olarak Bilinen Mehmet Bucak Vefat Etti
Sosyal Medyada "1 Milyon Mehmet" Olarak Bilinen Mehmet Bucak Vefat Etti
Sosyal medya ile hayatımıza birçok isim girdi. Kimi doğal halleriyle, kimi özel yetenekleriyle ünlü olmayı başardı. '1 Milyon Mehmet' ismiyle bilinen Mehmet Bucak da her haliyle sempatileri toplayan bir isimdi. Ancak Mersin'de yaşayan isimden acı haber geldi. Bugün Mehmet Bucak'ın vefat ettiği öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videolarıyla ünlü olan '1 Milyon Mehmet' lakaplı Mehmet Bucak'a sosyal medyada denk gelmeyen yoktur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyadaki tavırlarıyla sevilen isim bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmıştı.
Bugün ise sevilen isim Mehmet Bucak'tan acı haber geldi. 56 yaşındaki Bucak'ın kalp krizi nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.
Mehmet Bucak'ın "Ben öldükten sonra beni ne yaparsanız yapın" dediği video ise sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
yapma beeee Allah rahmet eylesin üzüldüm 😔🌹
Birkaç videosunu izlemiştim. Birilerinin elinde medya maymunu yapılan kendi halinde, saf biriydi. Kurtuldu şu çıkarcı insanlardan ne diyelim, mekanı cennet o... Devamını Gör
Mersin filinta mağazasının önünde şarkı söylerdi millet etrafına doluşurdu üzüldüm Allah rahmet eylesin