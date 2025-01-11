Sosyal Medyada "1 Milyon Mehmet" Olarak Bilinen Mehmet Bucak Vefat Etti

Sosyal medya ile hayatımıza birçok isim girdi. Kimi doğal halleriyle, kimi özel yetenekleriyle ünlü olmayı başardı. '1 Milyon Mehmet' ismiyle bilinen Mehmet Bucak da her haliyle sempatileri toplayan bir isimdi. Ancak Mersin'de yaşayan isimden acı haber geldi. Bugün Mehmet Bucak'ın vefat ettiği öğrenildi.