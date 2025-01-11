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Sosyal Medyada "1 Milyon Mehmet" Olarak Bilinen Mehmet Bucak Vefat Etti

Sosyal Medyada "1 Milyon Mehmet" Olarak Bilinen Mehmet Bucak Vefat Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.01.2025 - 18:29

Sosyal medya ile hayatımıza birçok isim girdi. Kimi doğal halleriyle, kimi özel yetenekleriyle ünlü olmayı başardı. '1 Milyon Mehmet' ismiyle bilinen Mehmet Bucak da her haliyle sempatileri toplayan bir isimdi. Ancak Mersin'de yaşayan isimden acı haber geldi. Bugün Mehmet Bucak'ın vefat ettiği öğrenildi.

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Videolarıyla ünlü olan '1 Milyon Mehmet' lakaplı Mehmet Bucak'a sosyal medyada denk gelmeyen yoktur.

Videolarıyla ünlü olan '1 Milyon Mehmet' lakaplı Mehmet Bucak'a sosyal medyada denk gelmeyen yoktur.

Sosyal medyadaki tavırlarıyla sevilen isim bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmıştı.

Sosyal medyadaki tavırlarıyla sevilen isim bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmıştı.

Bugün ise sevilen isim Mehmet Bucak'tan acı haber geldi. 56 yaşındaki Bucak'ın kalp krizi nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

Bugün ise sevilen isim Mehmet Bucak'tan acı haber geldi. 56 yaşındaki Bucak'ın kalp krizi nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

Mehmet Bucak'ın "Ben öldükten sonra beni ne yaparsanız yapın" dediği video ise sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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c.ysfalbs

yapma beeee Allah rahmet eylesin üzüldüm 😔🌹

Hukuk Kuşu

Birkaç videosunu izlemiştim. Birilerinin elinde medya maymunu yapılan kendi halinde, saf biriydi. Kurtuldu şu çıkarcı insanlardan ne diyelim, mekanı cennet o... Devamını Gör

akın

Mersin filinta mağazasının önünde şarkı söylerdi millet etrafına doluşurdu üzüldüm Allah rahmet eylesin