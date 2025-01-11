1 Milyon Mehmet Kimdir? Mersinli Fenomen 1 Milyon Mehmet (Mehmet Bucak) Neden Öldü, Hastalığı Neydi?

Mersin sokaklarında insanlara '1 Milyon'un var mı?' sorusunu sorarak yardım talep ettiği günlerde akıllara kazınan Mehmet Bucak, bir süre sonra '1 Milyon Mehmet' olarak anılmaya başladı. Bucak'ın psikolojik sorunları olduğu belirtiliyordu.

Doğal ve içten tavırları ile dikkat çeken Bucak, sosyal medyanın dışında ekranlarda da yerini aldı. Star TV’de yayınlanan 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına konuk oldu, samimi ve doğal tavırları ile küçükten büyüğe pek çok kişinin hayranlığını topladı.