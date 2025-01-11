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1 Milyon Mehmet Kimdir? Mersinli Fenomen 1 Milyon Mehmet (Mehmet Bucak) Neden Öldü, Hastalığı Neydi?

1 Milyon Mehmet Kimdir? Mersinli Fenomen 1 Milyon Mehmet (Mehmet Bucak) Neden Öldü, Hastalığı Neydi?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.01.2025 - 20:57

Sosyal medyada '1 Milyon Mehmet' olarak tanınan ünü fenomen Mehmet Bucak, hayatını kaybetti! 56 yaşında hayatını kaybeden Mersinli fenomen, hayranlarını yasa boğdu. Doğal ve samimi tavırları ile tanıdığımı Bucak'ın ölüm nedeni de merak edildi. Peki, 1 Milyon Mehmet kimdir? Gerçek adı nedir? 1 Milyon Mehmet olarak tanınan Mehmet Bucak neden öldü? 

İşte, detaylar...

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1 Milyon Mehmet'in Gerçek Adı Nedir?

1 Milyon Mehmet'in Gerçek Adı Nedir?

Sosyal medyada '1 Milyon Mehmet' olarak tanınan ünlü fenomenin gerçek adı, Mehmet Bucak'tır.

1 Milyon Mehmet (Mehmet Bucak) Kimdir?

1 Milyon Mehmet (Mehmet Bucak) Kimdir?

Mehmet Bucak, 1968 yılında Mersin'in Çukurova ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde dünyaya geldi. Askerliğini İstanbul'da yaptı. Geçimini sağlamak için ise kaportacılık, kaynakçılık, garsonluk, bulaşıkçılık yapan Bucak, bir dönem tezgahta simit ve tatlı da satmış. Mersin çarşısının renkli simaları arasında yer alan ünlü fenomen, sempatik ve eğlenceli tavırları ile milyonların dikkatini çekti. Özellikle YouTube ve Instagram'da geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. 

Mehmet Bucak'ın 3 çocuğunun olduğu da biliniyor.

Ünlü Fenomen Mehmet Bucak'a Neden 1 Milyon Mehmet Diyorlardı?

Ünlü Fenomen Mehmet Bucak'a Neden 1 Milyon Mehmet Diyorlardı?

Mersin sokaklarında insanlara '1 Milyon'un var mı?' sorusunu sorarak yardım talep ettiği günlerde akıllara kazınan Mehmet Bucak, bir süre sonra '1 Milyon Mehmet' olarak anılmaya başladı. Bucak'ın psikolojik sorunları olduğu belirtiliyordu. 

Doğal ve içten tavırları ile dikkat çeken Bucak, sosyal medyanın dışında ekranlarda da yerini aldı. Star TV’de yayınlanan 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına konuk oldu, samimi ve doğal tavırları ile küçükten büyüğe pek çok kişinin hayranlığını topladı.

1 Milyon Mehmet Nasıl Fenomen Oldu?

1 Milyon Mehmet Nasıl Fenomen Oldu?

Mersin sokaklarında dolaşıp yoldan geçenlere '1 Milyonun var mı?' diyen Mehmet Bucak'ın fenomen olmasını sağlayan hamleyi ise 5 yıl kadar önce esnaf Ahmet Yağmur yaptı. Mersin'de bir mağaza sahibi olan Yağmur, Bucak'a Instagram ve YouTube hesabı açtı. Yağmur'un, kısa zamanda binlerce takipçisi olan Bucak'a bu gelirle yaşamını sürdürmesi konusunda destek olduğu da biliniyor.

1 Milyon Mehmet'in Instagram hesabında 150 binden fazla takipçisi bulunuyor.

1 Milyon Mehmet'in Instagram hesabında 150 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Instagram'da @filintaahmetmehmet adıyla yer alan Mehmet Bucak, 56 yıllık ömründen geriye insanların yüzünde tebessüm olduğu dijital içerikler bıraktı.

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1 Milyon Mehmet Neden Öldü? Hastalığı Neydi?

1 Milyon Mehmet Neden Öldü? Hastalığı Neydi?

Ünlü fenomen Mehmet Bucak, Mersin'in Yenişehir ilçesindeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. 11 Ocak 2025 tarihinde 56 yaşında hayatını kaybeden Bucak'ın herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığı bilinmiyor. 

Mersin'in sevilen yüzlerinden Mehmet Bucak'ın cenazesi, Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bucak'ın cenazesinin ise yarın toprağa verileceği öğrenildi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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