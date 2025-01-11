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Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretleri Belli Oldu mu? 2025 Köprü Otoyol Geçiş Ücretleri Güncel Tarife

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretleri Belli Oldu mu? 2025 Köprü Otoyol Geçiş Ücretleri Güncel Tarife

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
11.01.2025 - 16:34

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geleceğini açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte pek çok kişi güncel köprü otoyol geçiş ücretleri için araştırma yapmaya başladı.

Peki, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 2025 güncel köprü otoyol ücretleri ne olacak? İşte detaylar...

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Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine Ne Kadar Zam Yapılacak?

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine Ne Kadar Zam Yapılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, birkaç gün önce köprü ve otoyol ücretlerine zam geleceğini duyurmuştu. 2025 yılı için köprü ve otoyollarda uygulanacak yeni ücret tarifesi bir özel bankanın internet sitesinde paylaşılırken, paylaşılan yeni rakamlarla birlikte köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 43,93 oranında zam yapılacağı iddia edildi. Bu şimdilik bir iddia olarak kalsa da, beklentiler zammın bu oranda olacağı yönünde.

Köprü Geçiş Ücretleri 2025

Köprü Geçiş Ücretleri 2025

Sızdığı iddia edilen zam oranına göre, Türkiye'deki önemli köprülerin 2025 yılı için belirlenen geçiş ücretlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Otoyol Geçiş Ücretleri 2025

Otoyol Geçiş Ücretleri 2025

Tıpkı köprü ücretleri gibi 2025 otoyol geçiş ücretleri de belli oldu. İddia edilen zam oranıyla birlikte yeni yılda uygulanacak güncel otoyol geçiş ücretleri şu şekilde:

  • İzmir-Aydın Otoyolu: 57,5 TL

  • İzmir-Çeşme Otoyolu: 41 TL

  • Anadolu Otoyolu: 269 TL

  • Avrupa Otoyolu: 133 TL

  • Ankara-Niğde Otoyolu: 590 TL

  • Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu: 1971 TL

  • Çukurova Otoyolları: 80 TL ve 156 TL

  • Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu: 230 TL

  • Kuzey Çevre Otoyolu: 431 TL

  • Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu: 172 TL

  • Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu: 403 TL

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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