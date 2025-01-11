Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretleri Belli Oldu mu? 2025 Köprü Otoyol Geçiş Ücretleri Güncel Tarife

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geleceğini açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte pek çok kişi güncel köprü otoyol geçiş ücretleri için araştırma yapmaya başladı.

Peki, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 2025 güncel köprü otoyol ücretleri ne olacak? İşte detaylar...