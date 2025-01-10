Aile Destek Ödemesi Uzatıldı mı? 2025 Aile Destek Programı Ödemeleri Ne Zaman Bitecek?
Aile Destek Ödemesi Uzatıldı mı? 2025 Aile Destek Programı Ödemeleri Ne Zaman Bitecek?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan aile destek ödemelerinin ne zamana kadar devam edeceği merak ediliyor. Pek çok kişi 2025 yılında aile destek programı uzatılacak mı sorusuna yanıt arıyor.
Peki, aile destek ödemesi uzatıldı mı? Aile destek ödemesi ne zaman bitecek? İşte detaylar...
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Aile Destek Ödemesi Ne Zaman Bitecek?
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2025 Aile Destek Ödemesi Uzatıldı mı?
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