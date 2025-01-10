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Aile Destek Ödemesi Uzatıldı mı? 2025 Aile Destek Programı Ödemeleri Ne Zaman Bitecek?

Aile Destek Ödemesi Uzatıldı mı? 2025 Aile Destek Programı Ödemeleri Ne Zaman Bitecek?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
10.01.2025 - 16:37

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan aile destek ödemelerinin ne zamana kadar devam edeceği merak ediliyor. Pek çok kişi 2025 yılında aile destek programı uzatılacak mı sorusuna yanıt arıyor.

Peki, aile destek ödemesi uzatıldı mı? Aile destek ödemesi ne zaman bitecek? İşte detaylar...

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Aile Destek Ödemesi Ne Zaman Bitecek?

Aile Destek Ödemesi Ne Zaman Bitecek?

Hatırlayacağınız üzere Aile Destek Programı ödemelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte 2024'ün sonuna kadar uzatıldığı duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, aile destek ödemeleri ocak ayında son kez yatacak. Destek ödemelerinin 2025'te devam edip etmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

2025 Aile Destek Ödemesi Uzatıldı mı?

2025 Aile Destek Ödemesi Uzatıldı mı?

2025 yılında aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu yüzden şimdilik aile destek programının uzatılıp uzatılmayacağı bilinmiyor.

Aile Destek Ödemesi Sonlandı mı?

Aile Destek Ödemesi Sonlandı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmasında 2025 yılının ''Aile Yılı'' ilan edildiğini açıkladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise Aile Yılı’nda vatandaşların hayatına doğrudan dokunacak müjdeler açıklanacağını ifade etti. 

Ayrıca Göktaş, detayların 13 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi. Bu açıklamalar üzerine pek çok kişi, Erdoğan'ın açıklamalarını ve aile destek ödemelerine ilişkin müjdeli haberi beklemeye başladı.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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