UYAP Çöktü mü? Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) Sistemine Neden Erişilemiyor?
UYAP Çöktü mü? Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) Sistemine Neden Erişilemiyor?
Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sistemine 10 Ocak 2025 saat 11.30 itibarıyla giriş yapılamıyor. Sisteme erişim sağlanamadığı için mahkemelere kısa süreliğine ara verilirken birçok kişi yaşanan sorunla ilgili araştırma yapmaya başladı.
Peki, UYAP çöktü mü? UYAP bilişim sistemine neden erişilemiyor? İşte detaylar...
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UYAP Çöktü mü?
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UYAP Neden Çöktü?
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aynen çöktü 😭