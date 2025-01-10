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UYAP Çöktü mü? Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) Sistemine Neden Erişilemiyor?

UYAP Çöktü mü? Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) Sistemine Neden Erişilemiyor?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
10.01.2025 - 13:00

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sistemine 10 Ocak 2025 saat 11.30 itibarıyla giriş yapılamıyor. Sisteme erişim sağlanamadığı için mahkemelere kısa süreliğine ara verilirken birçok kişi yaşanan sorunla ilgili araştırma yapmaya başladı.

Peki, UYAP çöktü mü? UYAP bilişim sistemine neden erişilemiyor? İşte detaylar...

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UYAP Çöktü mü?

UYAP Çöktü mü?

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sistemi, bugün saat 11.30 sularında çöktü. Sisteme erişim sağlanamaması sebebiyle mahkemelere kısa süreliğine ara verildi ve sisteme giriş yapamayan kullanıcılar merakla sisteme neden ulaşılamadığını araştırmaya başladı.

UYAP Neden Çöktü?

UYAP Neden Çöktü?

UYAP'ta yaşanan teknik bir aksaklık sebebiyle bütün mahkemelere an itibarıyla ara verildiği duyuruldu. UYAP'a erişim sağlayamayan kullanıcılar tepkilerini dile getirirken sıkıntının ne zaman çözüleceğiyle ilgili net bir bilgi paylaşılmadı.

UYAP Nedir?

UYAP Nedir?

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP), Türkiye genelinde tüm adli ve idari mahkemeler ile icra dairelerinde özel şirket ya da kamu kurumlarının taraf oldukları dava dosyalarını internet üzerinden takip edebilmelerine imkan tanıyan bir sistemdir.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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