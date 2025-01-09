Laptop Almayı Düşünenler Buraya: Dizüstü Bilgisayar Alırken En Çok Hangi Hataları Yapıyoruz?

Bir üstteki madde ile doğrudan bağlantılı bu. İhtiyacınız ne? Eğer bilgisayarı sadece oyun oynamak için kullanacaksanız size soğutması iyi, ekran kartı ve işlemcisi güçlü bir cihaz lazım. Öte yandan, oyunla hiçbir bağınız olmayacaksa o halde şarjı uzun giden, ekranı ve klavyesi iyi bir cihaz almalısınız.

Örneğin, iş bilgisayarlarında genellikle klavye kalitesi ve touchpad oldukça kullanışlıdır. Çünkü iş için o cihazı kullanan kişiler en çok klavye ve touchpad ile haşır neşir olur. Gaming laptop olarak satılan cihazlarda ise genelde klavye ve touchpad kalitesine pek önem verilmez. Bunun sebebi de oyuncuların genellikle touchpad'i fazla kullanmayıp ayrı bir mouse bağlamalarıdır.

Nitekim üretici firmalar, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre farklı segmentlerde cihazlar üretir. Sizin de ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurarak tercih yapmanız elzemdir.