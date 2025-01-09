Laptop Almayı Düşünenler Buraya: Dizüstü Bilgisayar Alırken En Çok Hangi Hataları Yapıyoruz?
Laptop Almayı Düşünenler Buraya: Dizüstü Bilgisayar Alırken En Çok Hangi Hataları Yapıyoruz?
Eğer bir laptop almayı düşünüyorsanız oldukça dikkatli olmanız gerekiyor. Piyasada birçok seçenek olduğu için hangisini seçmeniz gerektiği konusunda kafanız karışabiliyor. Tam da bu noktada birçok kişi benzer hataları yaparak yanlış bir tercihte bulunuyor. İşte, biz de bu içeriğimizle laptop alırken en sık yapılan hataları sıralıyoruz. Siz de bu hatalardan kaçınmak için içeriğimizi okumaya devam edin!
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1. Dizüstü bilgisayarı ne için kullanacağımızı yeterince düşünmüyoruz.
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2. İhtiyaçlarımızı göz önünde bulundurmuyoruz.
3. Ekran kalitesini göz ardı ediyoruz.
4. Ekran paneline pek odaklanmıyoruz.
5. Port ve bağlantı noktalarını pek düşünmüyoruz.
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6. Depolama türünü önemsemiyoruz.
7. Sadece markaya odaklanıyoruz.
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