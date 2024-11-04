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Gaming Laptop Almadan Önce Mutlaka Dikkat Etmeniz Gereken 10 Kritik Detay

Gaming Laptop Almadan Önce Mutlaka Dikkat Etmeniz Gereken 10 Kritik Detay

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
04.11.2024 - 14:40

Gaming laptop, oyuncu bilgisayarı almak isteyenler için makul gelebilecek seçeneklerden bir tanesi... Ancak piyasada onlarca farklı seçenek bulunduğu için yanlış bir tercih yapmamak adına bazı detaylara dikkat etmeniz gerekiyor. 

Peki, nedir bunlar? Gelin, tane tane açıklayalım.

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1. Sonradan değiştirme imkanınızın olmadığı donanımlara yatırım yapın.

1. Sonradan değiştirme imkanınızın olmadığı donanımlara yatırım yapın.

Gaming laptop almadan önce bunu bilmenizde fayda var. Çünkü laptop'larda ekran kartı ve işlemciyi sonradan değiştiremeyeceksiniz. HDD, SSD ve RAM gibi donanımlar birçok modelde ileride upgrade edilebilirken işlemci (CPU) ve ekran kartına (GPU) müdahale edemeyeceksiniz. Bu yüzden, oyuncu laptop'u alırken ''sonradan değiştirme imkanınızın olmadığı'' donanımlara yatırım yapın.

NOT: Thunderbolt çıkışıyla dizüstü bilgisayarına harici ekran kartı taktırmak gibi seçenekler de var ancak bu tür çözümler günümüzde hala yeterince efektif çalışmadığı için bütçeniz elverdiği sürece güncel bir işlemci ve ekran kartına sahip modellere yönelmenizde fayda var.

2. Daha iyi ekran kartına sahip modele verdiğiniz paraya acımayın.

2. Daha iyi ekran kartına sahip modele verdiğiniz paraya acımayın.

Bir gaming laptop alacaksanız, belki de ilk bakmanız gereken donanım ekran kartıdır. Oyunlardan kaç FPS alacağınız ve hangi oyunların açılıp hangilerinin açılmayacağı gibi konular doğrudan ekran kartınızla ilgilidir. Mümkünse biraz daha fazlasını verin, daha iyi ekran kartına sahip modeli alın. Çünkü ileride bunu değiştirme imkanınız olmayacak. 

Bu arada, diyelim ki iki laptop modeli arasında kaldınız. Biri RTX 4050, diğeri RTX 4060 ekran kartına sahip. Performans karşılaştırma videolarına bakıp ''İki kart arasında 10-15 fps fark var, aslında çok önemli değil, ben daha düşük ekran kartlı modeli alayım'' demeniz büyük bir hata olabilir. 

Zira bu küçük fark, gelecek senelerde çıkacak oyunlarda daha belirgin hissedilebilir. Örneğin, günümüzde çıkan oyunlarda 130 fps ile 140 fps arasında pek fark hissedilmezken, ileride oynamak istediğiniz bir oyunda 20 fps ile 30 fps arasındaki farkı ciddi hissedersiniz. Dolayısıyla birkaç sene sonrayı düşünerek karar vermeniz daha mantıklı olabilir.

3. İşlemcinin yüksek performanslı ve güncel olmasına dikkat edin. Darboğaz sorunu yaşamamak için alacağınız cihazın ekran kartınızı besleyebilecek bir işlemcisi olmalı!

3. İşlemcinin yüksek performanslı ve güncel olmasına dikkat edin. Darboğaz sorunu yaşamamak için alacağınız cihazın ekran kartınızı besleyebilecek bir işlemcisi olmalı!

Oyuncu dizüstü bilgisayarı alacaksanız, almayı düşündüğünüz modelin işlemcisinde ''U'' ibaresinin bulunmaması önemli. Çünkü ''U'' ibaresi, Ultra Low Power anlamına geliyor. Yani genellikle daha fazla pil ömrü için performanstan ödün veren işlemci demek. 

Onun yerine ''H'' ibaresi bulunan yüksek performanslı işlemcilere yönelmelisiniz. Çünkü ekran kartınız ne kadar güçlü olursa olsun, işlemciniz de ekran kartınızı besleyecek kadar güçlü olmalı. Aksi takdirde darboğaz sorunu yaşar, ekran kartından istediğiniz verimi alamazsınız.

4. RAM ilk adımda aşırı önemli olmayabilir. Çünkü birçok gaming laptop, sonradan RAM upgrade etmenize izin verecek şekilde tasarlanıyor.

4. RAM ilk adımda aşırı önemli olmayabilir. Çünkü birçok gaming laptop, sonradan RAM upgrade etmenize izin verecek şekilde tasarlanıyor.

RAM kapasitesi daha yüksek bir cihaz almak yerine, işlemcisi ve ekran kartı daha güçlü olan modele yönelin. Çünkü RAM'i sonradan artırabilirsiniz ama işlemci ve ekran kartını upgrade edemezsiniz. 

Eğer ''Thunderbolt bağlantısıyla harici ekran kartına yönelirim'' diye düşünüyorsanız, direkt masaüstü oyun bilgisayarına yönelmeniz daha mantıklı bir tercih olacaktır.

Bu arada, her modelde RAM artırmak da mümkün olmayabiliyor. Bu yüzden alacağınız gaming laptop'un RAM upgrade edebilmeniz için ekstra slotlara sahip olduğundan emin olun.

5. SSD olmazsa olmaz!

5. SSD olmazsa olmaz!

SSD, oyunlardaki yükleme sürelerinden bilgisayarın açılış hızına kadar birçok konuya direkt etki ediyor. Bazı laptop modellerinde SSD yerine 5400 veya 7200 rpm'li HDD bulunabiliyor. Bu tür laptop'lara daha mesafeli yaklaşmanızda fayda var.

Eğer bütçeniz SSD'li bir modele yetmiyorsa, alacağınız cihazda sonradan ekleyebileceğiniz bir SSD slotunun bulunmasına özen gösterin. Böylece, en azından belli bir süre HDD ile kullansanız da sonradan SSD eklemesi yapabilirsiniz.

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6. Ekran boyutuna karar vermek için tüm modelleri yakından görün.

6. Ekran boyutuna karar vermek için tüm modelleri yakından görün.

Çoğu kişi ''17,3 inç mi yoksa 15,6 inç mi?'' sorusunu sorabiliyor. Aslında ikisi arasında sadece boyut farkı yok. Genelde 17,3 inç boyutundaki cihazlar daha büyük bir kasayla geldiği için daha iyi soğutma imkanı da sunuyor, ki bu da bir gaming laptop için büyük avantaj. 

Ayrıca daha büyük ekran daha keyifli bir oyun deneyimi demek ama bu boyutun getirisi kadar götürüsü de var. Zira 17,3 inç boyutundaki cihazların taşınması çok zor oluyor. 

Taşınabilirlik sıkıntısı olunca o cihazın ''laptop'' olmasının pek bir anlamı da kalmayabiliyor. Bu yüzden ekran boyutuna iyi karar verin. Mümkünse teknoloji mağazalarını ziyaret edip boyutları yakından görün.

7. Soğutma performansı hayati öneme sahip.

7. Soğutma performansı hayati öneme sahip.

Gaming laptop'lar zaten küçük bir kasa içerisinde geldiği için iyi bir soğutma sistemi hayat kurtarıcı oluyor. Bu yüzden, bir cihazı almadan önce oyunlarda işlemci ve ekran kartı sıcaklıklarına dikkat edin. YouTube'da bununla ilgili birçok test bulabilirsiniz. 

Unutmayın, 90 derecenin üstü sıcaklıklar cihazın soğutmasının yeterli olmadığına işarettir. Uzun ömürlü kullanacağınız bir dizüstü oyuncu bilgisayarı arıyorsanız, daha iyi soğutma sistemine sahip cihazlara bakmanızda fayda var.

8. Sadece markaya değil, modele de dikkat edin.

8. Sadece markaya değil, modele de dikkat edin.

Gaming laptop araştırması yaparken ''Şu markalardan uzak dur'', ''Şu markanın cihazları çok kaliteli'' gibi tavsiyelere rastlayabilirsiniz. Ancak sadece markaya odaklanmanız sizi yanıltabilir. Zira çok kaliteli bir markanın, kronik ısınma problemleri olan modelleri olabiliyor. 

Örneğin, Asus'un ROG Strix modeli gayet kaliteliyken, TUF serisi cihazları aynı kaliteye sahip değildir. Bu yüzden cihaz alırken sadece marka araştırması yapmayın. Almayı düşündüğünüz modelin kronik problemleri olup olmadığını araştırın. Forumlarda yazılan yorumları okuyun, inceleme videolarını izleyin ve hatta uzun kullanım testlerine göz atın.

9. Her marka ve modelde sorun yaşayabilirsiniz.

9. Her marka ve modelde sorun yaşayabilirsiniz.

Evet, bu ne yazık ki acı bir gerçek. Teknoloji biraz da şans işidir. Herkesin memnun kaldığı, en ufak sorun yaşamadığı bir cihaz sizin elinizde ilk gün bozulabilir. Zaten teknoloji forumlarını araştırdığınızda, birçok kullanıcının ''X markasını almayın'', ''Y markasından uzak durun'' gibi tavsiyelerini göreceksiniz.

Bu yorumlar hemen hemen her markaya yapılıyor. ''Yahu ben hangisini alacağım o zaman?'' diye kafanızın karışması çok doğal. Bu noktada dikkat etmeniz gereken en önemli hususlardan biri yetkili servis kalitesidir.

Alacağınız cihazın satış sonrası servis desteği nasıl, kullanıcılar servislerle ilgili çok problem yaşamış mı? Bunları araştırmanızda fayda var. Zira alacağınız cihazda yaşadığınız bir problem ve yetersiz servis desteği sizi hayattan soğutabilir. Sonuç olarak, satış sonrası servis desteği iyi olmayan markalara pek yaklaşmamanız sizin için daha iyi olabilir.

10. Alacağınız cihazı ne için kullanacağınızı iyi düşünün.

10. Alacağınız cihazı ne için kullanacağınızı iyi düşünün.

Gaming laptop alıyorsunuz ama bu cihazlar oldukça performanslı olduğu için video kurgu, iş vb. amaçlar için de kullanılabiliyor. Bu noktada, dizüstü oyun bilgisayarı alma amacınızı iyice gözden geçirin. 

Sadece oyun oynamak için alıyorsanız, klavye kalitesine çok dikkat etmeyebilirsiniz. Ancak iş için kullanacaksanız, daha kaliteli klavyeye sahip modellere yönelebilirsiniz. Yahut grafik tasarım, video kurgu gibi şeyler için kullanacaksanız ekran kalitesine çok daha fazla dikkat edebilirsiniz. 

Bu yüzden, kendinize uygun gaming laptop'u seçmeden önce bu cihazı sadece oyun için mi yoksa başka amaçlar için de mi kullanıp kullanmayacağınıza karar verin. Buna göre daha detaylı araştırmalar yapın.

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