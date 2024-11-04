Gaming Laptop Almadan Önce Mutlaka Dikkat Etmeniz Gereken 10 Kritik Detay

Bir gaming laptop alacaksanız, belki de ilk bakmanız gereken donanım ekran kartıdır. Oyunlardan kaç FPS alacağınız ve hangi oyunların açılıp hangilerinin açılmayacağı gibi konular doğrudan ekran kartınızla ilgilidir. Mümkünse biraz daha fazlasını verin, daha iyi ekran kartına sahip modeli alın. Çünkü ileride bunu değiştirme imkanınız olmayacak.

Bu arada, diyelim ki iki laptop modeli arasında kaldınız. Biri RTX 4050, diğeri RTX 4060 ekran kartına sahip. Performans karşılaştırma videolarına bakıp ''İki kart arasında 10-15 fps fark var, aslında çok önemli değil, ben daha düşük ekran kartlı modeli alayım'' demeniz büyük bir hata olabilir.

Zira bu küçük fark, gelecek senelerde çıkacak oyunlarda daha belirgin hissedilebilir. Örneğin, günümüzde çıkan oyunlarda 130 fps ile 140 fps arasında pek fark hissedilmezken, ileride oynamak istediğiniz bir oyunda 20 fps ile 30 fps arasındaki farkı ciddi hissedersiniz. Dolayısıyla birkaç sene sonrayı düşünerek karar vermeniz daha mantıklı olabilir.