Gaming Laptop Almadan Önce Mutlaka Dikkat Etmeniz Gereken 10 Kritik Detay
Gaming Laptop Almadan Önce Mutlaka Dikkat Etmeniz Gereken 10 Kritik Detay
Gaming laptop, oyuncu bilgisayarı almak isteyenler için makul gelebilecek seçeneklerden bir tanesi... Ancak piyasada onlarca farklı seçenek bulunduğu için yanlış bir tercih yapmamak adına bazı detaylara dikkat etmeniz gerekiyor.
Peki, nedir bunlar? Gelin, tane tane açıklayalım.
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1. Sonradan değiştirme imkanınızın olmadığı donanımlara yatırım yapın.
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2. Daha iyi ekran kartına sahip modele verdiğiniz paraya acımayın.
3. İşlemcinin yüksek performanslı ve güncel olmasına dikkat edin. Darboğaz sorunu yaşamamak için alacağınız cihazın ekran kartınızı besleyebilecek bir işlemcisi olmalı!
4. RAM ilk adımda aşırı önemli olmayabilir. Çünkü birçok gaming laptop, sonradan RAM upgrade etmenize izin verecek şekilde tasarlanıyor.
5. SSD olmazsa olmaz!
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6. Ekran boyutuna karar vermek için tüm modelleri yakından görün.
7. Soğutma performansı hayati öneme sahip.
8. Sadece markaya değil, modele de dikkat edin.
9. Her marka ve modelde sorun yaşayabilirsiniz.
10. Alacağınız cihazı ne için kullanacağınızı iyi düşünün.
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