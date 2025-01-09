Bedelli Askerlik Yerleri Açıklandı mı? 2025 Bedelli Askerlik Yerleri Sorgulama ve Celp/Sevk Tarihleri
Bedelli Askerlik Yerleri Açıklandı mı? 2025 Bedelli Askerlik Yerleri Sorgulama ve Celp/Sevk Tarihleri
Yeni yıla girmemizle birlikte 2025'te bedelli askerlik hizmetini yerine getirecek olan kişiler, sevk ve celp tarihlerini araştırmaya başladı. Askeralma Genel Müdürlüğü resmi web sitesinden yapılan açıklamada, 2025 yılında bedelli askerlerin 4 farklı dönemde silahaltına alınacağı duyuruldu.
Peki, bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? İşte, bedelli askerlik celp ve sevk tarihlerine ilişkin bilinen detaylar...
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Bedelli Askerlik Yerleri Açıklandı mı?
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2025 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?
Bedelli Askerlik Yerleri Nereden Öğrenilir?
2025 Askerlik Celp ve Sevk Tarihleri şurada👇
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