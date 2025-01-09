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Bedelli Askerlik Yerleri Açıklandı mı? 2025 Bedelli Askerlik Yerleri Sorgulama ve Celp/Sevk Tarihleri

Bedelli Askerlik Yerleri Açıklandı mı? 2025 Bedelli Askerlik Yerleri Sorgulama ve Celp/Sevk Tarihleri

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
09.01.2025 - 14:44

Yeni yıla girmemizle birlikte 2025'te bedelli askerlik hizmetini yerine getirecek olan kişiler, sevk ve celp tarihlerini araştırmaya başladı. Askeralma Genel Müdürlüğü resmi web sitesinden yapılan açıklamada, 2025 yılında bedelli askerlerin 4 farklı dönemde silahaltına alınacağı duyuruldu.

Peki, bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? İşte, bedelli askerlik celp ve sevk tarihlerine ilişkin bilinen detaylar...

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Bedelli Askerlik Yerleri Açıklandı mı?

Bedelli Askerlik Yerleri Açıklandı mı?

Bedelli askerlik yapmak için bekleyen adaylar, başvurularını gerçekleştirdikten sonra celp döneminde vatani görevlerini gerçekleştirecekleri yeri öğrenebilecek. Ancak şu anlık 2025 bedelli askerlik yerleri hakkında MSB'den bir açıklama gelmedi.

2025 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

2025 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

Bedelli askerlik yerleri, geçen yıl 25 Ocak'ta açıklanmıştı. 2025 yılı bedelli askerlik yerlerinin de yine ocak ayı içinde açıklanması bekleniyor. Bununla birlikte, yedek subay, yedek astsubay ve erlerin sınıflandırma sonuçlarının da 29 Ocak tarihinde açıklanması bekleniyor.

Bedelli Askerlik Yerleri Nereden Öğrenilir?

Bedelli Askerlik Yerleri Nereden Öğrenilir?

Bedelli askerlik yerini öğrenmek isteyen er adayları, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra MSB'nin (Milli Savunma Bakanlığı) yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerini öğrenmek isteyen adaylar, Askerlik Yeri Sorgulama Ekranı üzerinden gerekli bilgileri öğrenebilecek.

2025 Askerlik Celp ve Sevk Tarihleri şurada👇

2025 Askerlik Celp ve Sevk Tarihleri şurada👇

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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