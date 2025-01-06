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MTV Ödemeleri Ne Zaman Başlıyor? 2025 MTV 1. Taksit Ödeme Tarihi

MTV Ödemeleri Ne Zaman Başlıyor? 2025 MTV 1. Taksit Ödeme Tarihi

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
06.01.2025 - 15:09

2025 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak belirlenmesinin ardından Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi için de araştırmalar hız kazandı. Yeniden değerleme oranı ile birlikte 2025'ten itibaren vergi, ceza ve harçlar da yüzde 43,93 oranında artırılırken pek çok kişi MTV ödeme tarihine ilişkin araştırma yapıyor.

Peki, 2025 MTV ödemesi ne zaman? MTV ilk taksit ödemesi için son gün ne zaman? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yeniden değerleme oranı ile birlikte yüzde 43,93 oranında artış gösterirken, ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki taksit halinde MTV ödemesi yapılabiliyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yeniden değerleme oranı ile birlikte yüzde 43,93 oranında artış gösterirken, ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki taksit halinde MTV ödemesi yapılabiliyor.

2025 MTV Taksit Ödemesi Ne Zaman?

2025 MTV Taksit Ödemesi Ne Zaman?

2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi için ilk taksit ödemeleri başladı. 2025 MTV ödemesinin ilk taksiti için gereken ödemenin 31 Ocak 2025 tarihine kadar yapılması gerekiyor.

MTV ödemesi yılda iki defa olmak üzere iki taksitle ödeniyor. İlk MTV taksitinin ocak ayında, ikinci taksitin ise temmuz ayında ödenmesi gerekiyor. Ancak isteyen vatandaşlar, iki taksiti de ocak ayı içerisinde ödeyebiliyor.

En Düşük MTV Ödemesi Ne Kadar?

En Düşük MTV Ödemesi Ne Kadar?

2025 yılının gelişiyle birlikte en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 499 liraya yükseldi. En yüksek MTV ödemesi ise 230 bin liraya kadar çıkabiliyor. Motor hacmi 1300'den aşağı olmakla beraber değeri 455 bin 300 lirayı aşan ve 1-3 yaş arasında olan bir aracın yıllık MTV'si 5 bin 803 lira olacak. 

1300 ila 1600 arası motor hacmine sahip, değeri 455 bin lirayı aşan ve 1-3 yaş arasında olan araçların yıllık MTV ödemesi ise 10 bin 112 liraya çıkacak. Bu arada, MTV ödemelerini de Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapabilirsiniz.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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