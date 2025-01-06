MTV Ödemeleri Ne Zaman Başlıyor? 2025 MTV 1. Taksit Ödeme Tarihi

2025 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak belirlenmesinin ardından Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi için de araştırmalar hız kazandı. Yeniden değerleme oranı ile birlikte 2025'ten itibaren vergi, ceza ve harçlar da yüzde 43,93 oranında artırılırken pek çok kişi MTV ödeme tarihine ilişkin araştırma yapıyor.

Peki, 2025 MTV ödemesi ne zaman? MTV ilk taksit ödemesi için son gün ne zaman? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.