Sağlık Ocakları Bugün Açık mı? Aile Hekimleri Grevi Ne Zaman Bitecek?
Sağlık Ocakları Bugün Açık mı? Aile Hekimleri Grevi Ne Zaman Bitecek?
Aile Hekimleri Yönetmeliği'ne ilişkin karara tepki gösteren aile hekimleri üçüncü kez iş bırakma eylemine gidiyor. Sağlık ocağına gitmeyi düşünen vatandaşlar ise ''Sağlık ocakları bugün açık mı?'' sorusunun yanıtını merak ediyor.
Peki, aile hekimleri grevde mi? Sağlık ocakları bugün çalışıyor mu? Aile hekimlerinin grevi ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek? Aradığınız soruların cevabını bu içerğimizde bulabilirsiniz.
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Sağlık ocakları bugün açık mı?
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Aile hekimleri grevde mi?
Aile hekimleri grevi ne zaman bitecek?
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