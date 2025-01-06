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Sağlık Ocakları Bugün Açık mı? Aile Hekimleri Grevi Ne Zaman Bitecek?

Sağlık Ocakları Bugün Açık mı? Aile Hekimleri Grevi Ne Zaman Bitecek?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
06.01.2025 - 11:39

Aile Hekimleri Yönetmeliği'ne ilişkin karara tepki gösteren aile hekimleri üçüncü kez iş bırakma eylemine gidiyor. Sağlık ocağına gitmeyi düşünen vatandaşlar ise ''Sağlık ocakları bugün açık mı?'' sorusunun yanıtını merak ediyor.

Peki, aile hekimleri grevde mi? Sağlık ocakları bugün çalışıyor mu? Aile hekimlerinin grevi ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek? Aradığınız soruların cevabını bu içerğimizde bulabilirsiniz.

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Sağlık ocakları bugün açık mı?

Sağlık ocakları bugün açık mı?

Aile hekimleri, yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı tepki göstermek için yeniden iş bırakma eylemi gerçekleştirme kararı aldı. İş bırakma eyleminin Türkiye genelinde 81 ilde düzenleneceği ve 6 Ocak Pazartesi günü başlayacağı açıklandı. Kısacası, bugün (6 Ocak) aile hekimleri hizmet vermeyecek.

Aile hekimleri grevde mi?

Aile hekimleri grevde mi?

Aile Sağlık Merkezi çalışanları, 2024'ün son ayı olan aralık ayından sonra bir kez daha iş bırakacaklarını duyurdu. 81 ili kapsayan bu iş bırakma eylemi 5 gün sürecek. Yani 6-10 Ocak tarihleri arasında aile hekimleri de grevde olacak.

Aile hekimleri grevi ne zaman bitecek?

Aile hekimleri grevi ne zaman bitecek?

Aile hekimlerinin 6 Ocak Pazartesi günü başlayan iş bırakma eylemi, 10 Ocak Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Bununla birlikte, ikinci ve üçüncü basamak sağlık çalışanları da 8 Ocak Çarşamba günü bir günlük iş bırakma eylemine katılacak.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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