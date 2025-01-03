Kıdem Tazminatı Tavanı Ne Kadar Oldu? Kıdem Tazminatı Hesaplama 2025

Yeni açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli oldu. Güncel veriler elbette kıdem tazminatını da yakından ilgilendiriyor. Bu gelişmeyle birlikte pek çok kişi kıdem tazminatı tavan ücretini merak ediyor.

Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? 2025 zammı sonrası kıdem tazminatında yeni tavan tutarı belli oldu mu? İşte detaylar...