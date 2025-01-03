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Kıdem Tazminatı Tavanı Ne Kadar Oldu? Kıdem Tazminatı Hesaplama 2025

Kıdem Tazminatı Tavanı Ne Kadar Oldu? Kıdem Tazminatı Hesaplama 2025

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
03.01.2025 - 13:09

Yeni açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli oldu. Güncel veriler elbette kıdem tazminatını da yakından ilgilendiriyor. Bu gelişmeyle birlikte pek çok kişi kıdem tazminatı tavan ücretini merak ediyor.

Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? 2025 zammı sonrası kıdem tazminatında yeni tavan tutarı belli oldu mu? İşte detaylar...

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Kıdem Tazminatı Tavanı Nasıl Belirleniyor?

Kıdem Tazminatı Tavanı Nasıl Belirleniyor?

Devlet memurlarına uygulanan en yüksek memur maaşı esas alınarak belirlenen kıdem tazminatı tavanı yıllık olarak güncelleniyor.

Kıdem Tazminatı Tavanı Ne Kadar Oldu?

Kıdem Tazminatı Tavanı Ne Kadar Oldu?

41 bin 827 TL olan kıdem tazminatı tavanı 2025 ocak zammı ile birlikte 46 bin 658 TL oldu.

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı, bir işçinin aynı işverene bağlı olarak çalıştığı her tam yıl için 30 günlük brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor. Hesaplama yapılırken çalışanın brüt maaşı ve sürekli olarak aldığı ek ödemeler (yol ve yemek yardımı gibi) de dikkate alınıyor. Kıdem tazminatından ise sadece damga vergisi kesintisi yapılıyor.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Formülü de şu şekilde: 

Brüt Ücret × Çalışılan Yıl Sayısı = Toplam Kıdem Tazminatı

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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