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ÖTV'siz Engelli Araçları Hangileri? Engelli Vatandaşların Yararlanabileceği ÖTV Muafiyetli Araçlar 2025

ÖTV'siz Engelli Araçları Hangileri? Engelli Vatandaşların Yararlanabileceği ÖTV Muafiyetli Araçlar 2025

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
27.12.2024 - 15:07

1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla ÖTV'siz engelli araç alımları için birtakım kısıtlamalar ve ek koşullar getirileceği açıklandı. Bu gelişmeyle birlikte pek çok kişi ÖTV muafiyetli araçları merak ediyor.

Peki, engelli vatandaşlar yeni düzenlemeyle birlikte mevcut arabalar arasından hangilerini ÖTV'siz alabilirler? İşte, ÖTV muafiyetli araçlar listesi...

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Yeni yılda uygulamaya başlanacak olan yeni düzenlemeyle birlikte ÖTV muafiyetli araba alımlarına ilişkin bazı sınırlar ve koşullar getirildi.

Yeni yılda uygulamaya başlanacak olan yeni düzenlemeyle birlikte ÖTV muafiyetli araba alımlarına ilişkin bazı sınırlar ve koşullar getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan gelişme kısa sürede gündem oldu. Özellikle %40 oranında yerlilik oranı gibi koşullar, ÖTV muafiyetli araç almayı düşünen engelli vatandaşlar ve aileleri için kafa karışıklığına sebep oldu.

ÖTV'siz araç alımının yeni şartlarına şu içeriğimizde değinmiştik👇

ÖTV'siz Engelli Araçları Hangileri?

ÖTV'siz Engelli Araçları Hangileri?

Yeni düzenlemeyle birlikte engelli vatandaşların alabileceği arabalarda bazı kısıtlamalar geldiği için seçenekler de azaldı. Şu anda Togg, Toyota, Hyundai ve Renault gibi belli başlı markaların bazı modelleri bu koşullara uygun olarak satışa sunuluyor. Şimdi gelin, günümüz koşullarında ÖTV'siz engelli araçlar listesine bir göz atalım👇

ÖTV Muafiyetli Araçlar 2025👇

ÖTV Muafiyetli Araçlar 2025👇

  • Togg T10X Yerlilik oranı: %51 (Bu oran resmi değil) Fiyat: 1.432.600 -  1.823.000 TL

  • Hyundai Bayon Yerlilik oranı: %57-61 Fiyat: 1.079.000 - 1.369.000 TL

  • Hyundai i20 = Yerlilik oranı: %57-62 Fiyat: 979.000 - 1.295.000 TL

  • Hyunda i10 Yerlilik oranı: %60-64 Fiyat: 960.000 - 1.102.000 TL

  • Renault Megane Yerlilik oranı: %40,6-57 Fiyat: 1.546.900 - 1.782.000 TL

  • Renault Clio Yerlilik oranı: %42-69,5 Fiyat: 1.065.000 - 1.665.000 TL

  • Fiat Egea Sedan = Yerlilik oranı: %52-62 Fiyat: 924.900 - 1.555.900 TL

  • Fiat Egea Cross ve Cross Wagon = Yerlilik oranı: %54-62 Fiyat: 1.009.900 - 1.528.900 TL

  • Toyota Corolla = Yerlilik oranı: %45-49 Fiyat: 1.390.000 - 2.082.500 TL

  • Toyota C-HR = Yerlilik oranı: %44-45 Fiyat: 1.590.000 - 2.151.500 TL

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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