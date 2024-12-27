ÖTV'siz Engelli Araçları Hangileri? Engelli Vatandaşların Yararlanabileceği ÖTV Muafiyetli Araçlar 2025
ÖTV'siz Engelli Araçları Hangileri? Engelli Vatandaşların Yararlanabileceği ÖTV Muafiyetli Araçlar 2025
1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla ÖTV'siz engelli araç alımları için birtakım kısıtlamalar ve ek koşullar getirileceği açıklandı. Bu gelişmeyle birlikte pek çok kişi ÖTV muafiyetli araçları merak ediyor.
Peki, engelli vatandaşlar yeni düzenlemeyle birlikte mevcut arabalar arasından hangilerini ÖTV'siz alabilirler? İşte, ÖTV muafiyetli araçlar listesi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni yılda uygulamaya başlanacak olan yeni düzenlemeyle birlikte ÖTV muafiyetli araba alımlarına ilişkin bazı sınırlar ve koşullar getirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ÖTV'siz Engelli Araçları Hangileri?
ÖTV Muafiyetli Araçlar 2025👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın