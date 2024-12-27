Perişan Paket: Instagram'da Satılan İkinci El Taksi Çıkması Araba Goygoycuların Diline Düştü!

Instagram başta olmak üzere sosyal medyada birçok ikinci el araba ilanı görüyoruz. Ancak bu defaki araba bildiklerinizi unutturacak cinsten. 2016 model taksi çıkması arabayı görenler ''Perişan Paket'' diyerek aracın mevcut durumunu özetledi. Aracın 800 bin kilometrede olduğu bilgisi de verilirken goygoycular yorum yapmadan geçmedi. Şimdi gelin, kim ne demiş birlikte bakalım...
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Sosyal medyada sürekli ikinci el araç ilanlarıyla karşılaşıyoruz. Bazı arabalar çok iyi durumdayken bazıları oldukça kötü durumda olabiliyor. Bu içeriğimize konu olan araba da ikinci seçenekte yer alıyor.
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Instagram'da @yorumpub kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan bir hesap, 2016 model 800 bin kilometrede taksi çıkması bir arabayı ''Perişan Paket'' yorumuyla paylaştı.
179 bin TL'ye satılan aracın halini gören sosyal medya kullanıcıları yorum yapmadan geçmedi.
Özellikle kadranda neredeyse bütün ''gösterge ışıklarının'' yanıyor olması goygoycuların gözünden kaçmadı.
İşte, ''perişan paket'' yorumuyla paylaşılan o araba👇
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Şimdi de gelen yorumlara bakalım👇
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