Selahattin Demirtaş'tan Sürece Dair İlk Açıklama: "Güvenim ve Desteğim Tam"
Selahattin Demirtaş'tan Sürece Dair İlk Açıklama: "Güvenim ve Desteğim Tam"
DEM Parti heyeti bugün Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti. Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk’ten oluşan DEM Parti heyeti, Demirtaş’ın sürece desteğinin tam olduğunu duyurdu.
Tutuklu bulunan Demirtaş, X hesabından sürece dair bir açıklama yayımladı.
Demirtaş, açıklamasında “Sayın Abdullah Öcalan’a güven ve desteğimin tam olduğunu belirtmek istiyorum” dedi.
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Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti İmralı'da Öcalan'ı ziyaretlerinin ardından temaslarını sürdürüyor. Heyet, bugün Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.
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"Sayın Abdullah Öcalan'a güven ve desteğimin tam olduğunu belirtmek istiyorum."
"Demokratikleşme, Barış ve Kardeşlik süreci."
"Halkın ekseriyetinin sahiplenmesiyle tüm provokasyonlar ve baltalama girişimleri de boşa çıkar."
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Siyasi parti liderlerine teşekkür.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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