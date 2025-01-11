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DEM Parti Heyeti Selahattin Demirtaş'la Görüşmek İçin Edirne Cezaevi'nde

DEM Parti Heyeti Selahattin Demirtaş'la Görüşmek İçin Edirne Cezaevi'nde

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.01.2025 - 13:17

DEM Parti heyet 28 Aralık’ta İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmişti. Bu görüşmenin ardından siyasi partilerle de bir araya gelen DEM Parti heyetinin bugünkü adresi Selahattin Demirtaş oldu. 

Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan heyet Edirne Cezaevi’nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ile görüşmeye başladı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı sürecin ardından DEM Parti heyeti 28 Aralık’ta Öcalan’ı ziyaret etmişti. Öcalan ile görüşmenin ardından siyasi partilerle temas kuracağını açıklayan DEM Parti, bugün Selahattin Demirtaş’la görüşmek için Edirne Cezaevi'ne geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı sürecin ardından DEM Parti heyeti 28 Aralık’ta Öcalan’ı ziyaret etmişti. Öcalan ile görüşmenin ardından siyasi partilerle temas kuracağını açıklayan DEM Parti, bugün Selahattin Demirtaş’la görüşmek için Edirne Cezaevi'ne geldi.

Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk’ün yer aldığı üç kişilik heyet Demirtaş ile görüşüyor. Yarın (12 Ocak Pazar) ise DEM Parti heyeti Kandıra’da tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ’ı ziyaret edecek. 

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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