Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve DEM Parti'nin Kritik Ziyaretlerinden Önce MHP'den Dikkat Çeken "Barış" Paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve DEM Parti'nin Kritik Ziyaretlerinden Önce MHP'den Dikkat Çeken "Barış" Paylaşımı
Geçen aylarda partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayla Abdullah Öcalan ile görüşme sürecini başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sürece desteğini sık sık ifade ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin il kongresi kapsamında Diyarbakır ve Şanlıurfa’yı ziyaret edecek. DEM Parti heyeti ise bugün Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’la görüşecek.
Kritik ziyaretlerin öncesinde MHP’nin resmi X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Bahçeli’nin yer aldığı görsele “BARIŞLA Herkes Kazanır” mesajı düşüldü.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı ziyaret edecek. Ziyaretlerinden önce Erdoğan, 9 Ocak Perşembe günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.
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Öte yandan bugün DEM Parti heyeti Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la görüşecek.
Kritik ziyaretler öncesinde MHP'nin resmi X hesabından oldukça dikkat çeken bir paylaşım gerçekleştirildi.
Öte yandan Bahçeli, 22 Ekim’de İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan’ı Meclis kürsüsüne davet etmiş ve umut hakkından yararlanmasını gündeme getirmişti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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