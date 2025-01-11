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Abdullah Öcalan’a “Beyefendi” Diyen MHP Milletvekilinden ‘Dil Sürçmesi’ Savunması

Abdullah Öcalan’a “Beyefendi” Diyen MHP Milletvekilinden ‘Dil Sürçmesi’ Savunması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.01.2025 - 13:27

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarına yaptığı konuşmada bir skandala imza attı. MHP’li Taytak, Öcalan ile sürece dair açıklama yaparken “Abdullah Öcalan beyefendi de açıklamasını yapacak” ifadelerini kullandı. 

“Beyefendi” sözleri tepki çeken Taytak, dilinin sürçtüğünü iddia etti ve “Dilim sürçtü bizim için Abdullah Öcalan teröristtir” açıklamasını yaptı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekim ayında partisinin grup toplantısında Abdullah Öcalan’ı Meclis kürsüsüne davet etmişti. Bu açıklamalarının ardından Öcalan’a ‘teröristbaşı’ diyen MHP’li isimlerin dilinde yumuşama görülmüştü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekim ayında partisinin grup toplantısında Abdullah Öcalan’ı Meclis kürsüsüne davet etmişti. Bu açıklamalarının ardından Öcalan’a ‘teröristbaşı’ diyen MHP’li isimlerin dilinde yumuşama görülmüştü.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taylak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde skandal bir ifadeye imza attı. Taytak, Öcalan’a “Beyefendi” dedi.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taylak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde skandal bir ifadeye imza attı. Taytak, Öcalan’a “Beyefendi” dedi.

Öcalan ile ilgili sürece dair konuşan Taytak, “Bir an önce de bizim Kürt kardeşlerimizden ayrı olmadığımızı onların acılarına ortak olduğumuzu ama teröristlerle PKK ile YPG ile problemimiz olduğunu ifade ettik. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz Abdullah Öcalan beyefendi de açıklamasını yapacak” dedi.

MHP’li Taytak daha sonra “Beyefendi” ifadesine açıklık getirdi. Taytak, dilinin sürçtüğünü ileri sürdü.

MHP’li Taytak daha sonra “Beyefendi” ifadesine açıklık getirdi. Taytak, dilinin sürçtüğünü ileri sürdü.

“Oradaki bir hanımefendiye hitap ederken ya da beyefendiden bahsederken beyefendi diye hitap edilir orada dilim sürçtü bizim için Abdullah Öcalan teröristtir.”

O anlar kameralara böyle yansıdı 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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