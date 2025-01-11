Abdullah Öcalan’a “Beyefendi” Diyen MHP Milletvekilinden ‘Dil Sürçmesi’ Savunması
Abdullah Öcalan’a “Beyefendi” Diyen MHP Milletvekilinden ‘Dil Sürçmesi’ Savunması
MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarına yaptığı konuşmada bir skandala imza attı. MHP’li Taytak, Öcalan ile sürece dair açıklama yaparken “Abdullah Öcalan beyefendi de açıklamasını yapacak” ifadelerini kullandı.
“Beyefendi” sözleri tepki çeken Taytak, dilinin sürçtüğünü iddia etti ve “Dilim sürçtü bizim için Abdullah Öcalan teröristtir” açıklamasını yaptı.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekim ayında partisinin grup toplantısında Abdullah Öcalan’ı Meclis kürsüsüne davet etmişti. Bu açıklamalarının ardından Öcalan’a ‘teröristbaşı’ diyen MHP’li isimlerin dilinde yumuşama görülmüştü.
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MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taylak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde skandal bir ifadeye imza attı. Taytak, Öcalan’a “Beyefendi” dedi.
MHP’li Taytak daha sonra “Beyefendi” ifadesine açıklık getirdi. Taytak, dilinin sürçtüğünü ileri sürdü.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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