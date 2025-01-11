Abdullah Öcalan’a “Beyefendi” Diyen MHP Milletvekilinden ‘Dil Sürçmesi’ Savunması

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarına yaptığı konuşmada bir skandala imza attı. MHP’li Taytak, Öcalan ile sürece dair açıklama yaparken “Abdullah Öcalan beyefendi de açıklamasını yapacak” ifadelerini kullandı.

“Beyefendi” sözleri tepki çeken Taytak, dilinin sürçtüğünü iddia etti ve “Dilim sürçtü bizim için Abdullah Öcalan teröristtir” açıklamasını yaptı.