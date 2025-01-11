Kayserispor-Samsunspor Maçında MHP Milletvekili ile AKP İl Başkanı Arasında "Kaşını Oynatma" Kavgası

Süper Lig'de bugün Kayserispor evinde Samsunspor'u ağırladı. Samsunspor ev sahibi ekibi tek golle mağlup ederek üç puanın sahibi oldu. Maça Kayseri cephesinde tribünde yaşanan bir tartışma damga vurdu. MHP Milletvekili Baki Ersoy ile AKP İl Başkanı Fatih Üzüm arasında yaşanan kavga araya girenler tarafından güçlükle önlendi. İkili arasında yaşanan kavgaya 'kaşını oynatma' sözü gündem oldu.