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Kayserispor-Samsunspor Maçında MHP Milletvekili ile AKP İl Başkanı Arasında "Kaşını Oynatma" Kavgası

Kayserispor-Samsunspor Maçında MHP Milletvekili ile AKP İl Başkanı Arasında "Kaşını Oynatma" Kavgası

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.01.2025 - 20:31

Süper Lig'de bugün Kayserispor evinde Samsunspor'u ağırladı. Samsunspor ev sahibi ekibi tek golle mağlup ederek üç puanın sahibi oldu. Maça Kayseri cephesinde tribünde yaşanan bir tartışma damga vurdu. MHP Milletvekili Baki Ersoy ile AKP İl Başkanı Fatih Üzüm arasında yaşanan kavga araya girenler tarafından güçlükle önlendi. İkili arasında yaşanan kavgaya 'kaşını oynatma' sözü gündem oldu.

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Süper Lig'in açılış maçında Kayserispor evinde Samsunspor'u ağırladı. Misafir takım 1-0'lık galibiyetle sahadan galip ayrıldı.

Süper Lig'in açılış maçında Kayserispor evinde Samsunspor'u ağırladı. Misafir takım 1-0'lık galibiyetle sahadan galip ayrıldı.

Maçta tribünde yaşanan bir kavga ise hem spor hem de siyaset kulislerine damga vurdu.

Maçta tribünde yaşanan bir kavga ise hem spor hem de siyaset kulislerine damga vurdu.

MHP Milletvekili Baki Ersoy ile AKP İl Başkanı Fatih Üzüm arasında "kaş oynatma" sebebiyle tartışma kavgaya dönüştü.

MHP Milletvekili Baki Ersoy ile AKP İl Başkanı Fatih Üzüm arasında "kaş oynatma" sebebiyle tartışma kavgaya dönüştü.

Protokol tribünü yakınındaki locasından tribüne doğru ilerleyen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’a, Kapalı Kale taraftar grubunun tezahüratla destek vermesi üzerine, AKP Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile Baki Ersoy arasında sert bir tartışma yaşandı.

Protokol tribünü yakınındaki locasından tribüne doğru ilerleyen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’a, Kapalı Kale taraftar grubunun tezahüratla destek vermesi üzerine, AKP Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile Baki Ersoy arasında sert bir tartışma yaşandı.

Baki Ersoy’un, kendisine dönüp bakan Fatih Üzüm’e “Kaşını gözünü oynatma” şeklinde tepki göstermesi üzerine, Üzüm’ün de Ersoy’a “Haddini aşıyorsun, kendine gel” diyerek karşılık verdiği iddia edildi.

Baki Ersoy’un, kendisine dönüp bakan Fatih Üzüm’e “Kaşını gözünü oynatma” şeklinde tepki göstermesi üzerine, Üzüm’ün de Ersoy’a “Haddini aşıyorsun, kendine gel” diyerek karşılık verdiği iddia edildi.
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Bunun üzerine ise Ersoy, Üzüm’e, “Sana haddimi aştırırım. Otur oturduğunu yere” demesiyle iyice gerilen tarafların sözlerinin kavgaya dönüşmesi protokol üyelerince önlendi.

Bunun üzerine ise Ersoy, Üzüm’e, “Sana haddimi aştırırım. Otur oturduğunu yere” demesiyle iyice gerilen tarafların sözlerinin kavgaya dönüşmesi protokol üyelerince önlendi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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