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İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeniden Adaylık İçin Sözü Aldı

İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeniden Adaylık İçin Sözü Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.01.2025 - 19:08

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ı sahneye 'Sizi gördüğüm zaman dilim neden tutulur?' şarkısını söyleyerek İbrahim Tatlıses davet etti. Daha sonra sahnede konuşan ikili gündeme damga vuracak bir diyalog yaşadı. Tatlıses, Erdoğan'a 'Önümüzdeki dönem aday mısınız?' dedi. Anayasal olarak adaylık şansı bulunmayan Erdoğan'dan Tatlıses'e olumlu yanıt geldi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ı sahneye İbrahim Tatlıses çağırdı. İkili sahnede daha sonra bir süre sohbet etti. Sohbette Tatlıses'ten adaylık sorusu geldi.

Erdoğan'ı sahneye İbrahim Tatlıses çağırdı. İkili sahnede daha sonra bir süre sohbet etti. Sohbette Tatlıses'ten adaylık sorusu geldi.

Tatlıses, Erdoğan'a "Önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığına var mısınız?" dedi. Erdoğan'ın cevabı ise "Sen varsan varım." oldu.

Tatlıses, Erdoğan'a "Önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığına var mısınız?" dedi. Erdoğan'ın cevabı ise "Sen varsan varım." oldu.

Erdoğan'ın cevabı sonrası İbrahim Tatlıses de "Ölümüne varım, ölümüne. Sözü aldık" dedi ve salonda büyük bir alkış koptu.

Erdoğan'ın cevabı sonrası İbrahim Tatlıses de "Ölümüne varım, ölümüne. Sözü aldık" dedi ve salonda büyük bir alkış koptu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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