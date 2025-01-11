İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeniden Adaylık İçin Sözü Aldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ı sahneye 'Sizi gördüğüm zaman dilim neden tutulur?' şarkısını söyleyerek İbrahim Tatlıses davet etti. Daha sonra sahnede konuşan ikili gündeme damga vuracak bir diyalog yaşadı. Tatlıses, Erdoğan'a 'Önümüzdeki dönem aday mısınız?' dedi. Anayasal olarak adaylık şansı bulunmayan Erdoğan'dan Tatlıses'e olumlu yanıt geldi.