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Slovakya Başkanı Fico, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye Ağır İfadelerle Yüklendi

Slovakya Başkanı Fico, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye Ağır İfadelerle Yüklendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.01.2025 - 23:25

Suriye'de yaşanan gelişmeler Colani'nin yıldızını parlatırken, Batı için Zelenski'nin de modasını geçirmiş görünüyor. Özellilkle Trump'ın seçimi kazanması ve Zelenski'ye olan ön yargıları nedeniyle Ukrayna'nın masa başında işleri zorlaşacak gibi duruyor. Avrupa genelinde de Zelenski ile ilişkiler iyi gitmiyor. Özellikle Slovakya Başbakanı Fico, bu durumdan en rahatsız olan kişi. Fico, vekillerle bir araya geldiği toplantıda Zelenski'ye ağır ifadeler kullandı

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Son yıllarda Batı'nın rockstarı gibi olan GQ dergisinin bile ilgisini çeken Zelenski, tüm desteğe rağmen sahada istenilen başarıyı elde edemeyince homurdanmalar başladı.

Son yıllarda Batı'nın rockstarı gibi olan GQ dergisinin bile ilgisini çeken Zelenski, tüm desteğe rağmen sahada istenilen başarıyı elde edemeyince homurdanmalar başladı.

Rusya ile yapılan savaş çözümsüz bir kısır döngüye girerken bu savaşı finanse eden AB, NATO ve ABD gibi güçler de Zelenski'den şikayetçi olmaya başladı.

Rusya ile yapılan savaş çözümsüz bir kısır döngüye girerken bu savaşı finanse eden AB, NATO ve ABD gibi güçler de Zelenski'den şikayetçi olmaya başladı.

Bu isimlerin başını ise Slovakya başbakaı Fico çekiyor. Fico, milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Zelenski'ye ağır ifadeler kullandı.

Bu isimlerin başını ise Slovakya başbakaı Fico çekiyor. Fico, milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Zelenski'ye ağır ifadeler kullandı.

Fico, "Buralara Zelenski ile kol kola yürümek için gelmedim" dedi ve "Avrupa'yı dolaşıyor, sadece yalvarıyor ve şantaj yapıyor, başkalarından para dileniyor. Bunun artık sona ermesi gerekiyor” dedi.

Fico, "Buralara Zelenski ile kol kola yürümek için gelmedim" dedi ve "Avrupa'yı dolaşıyor, sadece yalvarıyor ve şantaj yapıyor, başkalarından para dileniyor. Bunun artık sona ermesi gerekiyor” dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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