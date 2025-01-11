Slovakya Başkanı Fico, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye Ağır İfadelerle Yüklendi

Suriye'de yaşanan gelişmeler Colani'nin yıldızını parlatırken, Batı için Zelenski'nin de modasını geçirmiş görünüyor. Özellilkle Trump'ın seçimi kazanması ve Zelenski'ye olan ön yargıları nedeniyle Ukrayna'nın masa başında işleri zorlaşacak gibi duruyor. Avrupa genelinde de Zelenski ile ilişkiler iyi gitmiyor. Özellikle Slovakya Başbakanı Fico, bu durumdan en rahatsız olan kişi. Fico, vekillerle bir araya geldiği toplantıda Zelenski'ye ağır ifadeler kullandı