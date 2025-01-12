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İnternetten Alışverişte Yeni Dönem: Bazı Ürünlerde İade Hakkı Olmayacak

İnternetten Alışverişte Yeni Dönem: Bazı Ürünlerde İade Hakkı Olmayacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.01.2025 - 09:42

Yeni yılla birlikte internetten yapılan alışverişlerde yönetmelik değişikliğine gidildi. İnternetten alınan cep telefonu, bilgisayar, motosiklet, akıllı saat ve tabletlerde 15 gün içinde iade hakkı artık olmayacak. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yeni yönetmeliğin büyük mağduriyetlere yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

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İnternetten yapılan alışverişlerde tüketiciler, ürünleri beğenmediği durumda koşulsuz olarak 15 gün içerisinde iade hakkına sahipti.

İnternetten yapılan alışverişlerde tüketiciler, ürünleri beğenmediği durumda koşulsuz olarak 15 gün içerisinde iade hakkına sahipti.

Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre, artık internetten alınan cep telefonu, bilgisayar, motosiklet, akıllı saat ve tabletlerde 15 gün içerisinde iade hakkı olmayacak.

Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre, artık internetten alınan cep telefonu, bilgisayar, motosiklet, akıllı saat ve tabletlerde 15 gün içerisinde iade hakkı olmayacak.

Kaynak

Yeni yönetmelikle birlikte tüketiciler artık yalnızca ürünün kusurlu olması durumunda iade yapabilecek. Ürünün yanlış gelmesi veya beğenmemesi durumunda ise iade hakkı bulunmayacak.

Yeni yönetmelikle birlikte tüketiciler artık yalnızca ürünün kusurlu olması durumunda iade yapabilecek. Ürünün yanlış gelmesi veya beğenmemesi durumunda ise iade hakkı bulunmayacak.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Tüketiciye bu düzenlemeyle büyük bir yük bindiriliyor. Bu, yürürlüğe 1 Ocak 2025’te girdi. Biz 1,5 sene önce bu yönetmeliğin durdurulması talebiyle dava açtık. Diyelim ki karar 3-5 ay sonra verilecek ve belki iptali verilecek. Bu aradaki oluşan durumlardaki zararlar nasıl telafi edilecek? Yargının bu hassasiyeti gözetmesini beklerdik. Yürürlüğe girecek bir maddenin iptali talebi var. Öncesinde bu karara bağlanır ve bir zarara sonuç verilmezdi. 1 Ocak’tan itibaren bir sürü curcuna bizi bekliyor ve hakem heyetleri yığılacak" ifadelerini kullandı.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Tüketiciye bu düzenlemeyle büyük bir yük bindiriliyor. Bu, yürürlüğe 1 Ocak 2025’te girdi. Biz 1,5 sene önce bu yönetmeliğin durdurulması talebiyle dava açtık. Diyelim ki karar 3-5 ay sonra verilecek ve belki iptali verilecek. Bu aradaki oluşan durumlardaki zararlar nasıl telafi edilecek? Yargının bu hassasiyeti gözetmesini beklerdik. Yürürlüğe girecek bir maddenin iptali talebi var. Öncesinde bu karara bağlanır ve bir zarara sonuç verilmezdi. 1 Ocak’tan itibaren bir sürü curcuna bizi bekliyor ve hakem heyetleri yığılacak" ifadelerini kullandı.

Şahin, "Diyelim ki telefon siparişi verdiniz, oyuncak telefon geldi. Bunun iadesi yok. Paranızla rezil olduğunuz gibi bir de dava açıp 3-5 sene bekleyeceksiniz.” dedi.

Şahin, "Diyelim ki telefon siparişi verdiniz, oyuncak telefon geldi. Bunun iadesi yok. Paranızla rezil olduğunuz gibi bir de dava açıp 3-5 sene bekleyeceksiniz.” dedi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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