İstanbul’da Sınav Skandalı: Herkes Yüksek Not Alınca Soruşturma Başlatıldı

“Arkadaşlarımız saha taraması ve araştırması yapıyor. Soruların sızdırılmasına ilişkin kesin tespitlerin ardından müfettiş görevlendirilir. Öğrenci mi yaptı yoksa başka bir görevli mi yaptı önce bunun tespit edilmesi lazım. Fiili işleyene göre cezai durum değişir. Araştırmalarımızın sonuçlanmasından sonra gerekiyorsa inceleme başlatılacak.”