İstanbul’da Sınav Skandalı: Herkes Yüksek Not Alınca Soruşturma Başlatıldı
İstanbul’da Sınav Skandalı: Herkes Yüksek Not Alınca Soruşturma Başlatıldı
İstanbul’da liselerde bu hafta ortak sınavlar yapıldı. Sınavlarda sorulacak soruların internette sızdırıldığı ve WhatsApp ile Telegram gibi mecralarda paylaşıldığı iddiası ise ortalığı karıştırdı. Milli Eğitim Bakanlığı, birçok öğrencinin yüksek not alması sonrasında iddialarla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Hürriyet
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İstanbul’da ilk dönemin 2’inci ortak yazılı sınavları 6, 7 ve 10’uncu sınıf öğrencileri için 6- 9 Ocak tarihleri arasında yapıldı.
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Hürriyet’ten Beyazıt Şenbük’ün haberine göre, 10’uncu sınıf öğrencilerinin sınavlardaki yüksek not ortalaması bazı eğitimcilerin dikkatini çekti.
Bazı öğrencilerin telefonlarında yapılan incelemelerde sınav sorularının sızdırıldığı iddiaları güçlendi. Biyoloji cevap anahtarlarının ‘çok kez iletildiği’ mesajlaşmalarda; “Biz sınavdan önce kağıtları bulduk, fulledim”, “Matematiği de çözebilirim tanıdıklar var” yazıldığı görüldü.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri şu açıklamayı yaptı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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