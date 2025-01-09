Mehmet Şimşek “Müjde” Demişti: Yeni Konut Kredisi Kampanyası İddiası
Mehmet Şimşek “Müjde” Demişti: Yeni Konut Kredisi Kampanyası İddiası
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ilk kez konut alacaklar için kredi kampanyası olabileceğinin sinyallerini vermişti. Bakan Şimşek’in açıklaması sonrasında bankaların uygulacağı iddia edilen konut kredi kampanyasından detaylar da ortaya çıkmaya çıkmaya başladı.
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Merkez Bankası’nın politika faizlerini yükselmesiyle birlikte hem ihtiyaç kredisine hem de konut kredisine ulaşmak oldukça zorlanmıştı.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni konut kredisi kampanyasının sinyallerini vermişti.
İddiaya göre hükümet yeni konut kredisi kampanyasının hazırlıklarını tamamladı.
Kampanya ile ilk evine alacaklara uygun faiz oranları imkanı sağlanacak.
Yeni konut kredisinde 120 ay vadeli 1.000.000 TL çekmek isteyen vatandaşın geri ödemesi şu şekilde olacak
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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