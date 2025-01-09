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Mehmet Şimşek “Müjde” Demişti: Yeni Konut Kredisi Kampanyası İddiası

Mehmet Şimşek “Müjde” Demişti: Yeni Konut Kredisi Kampanyası İddiası

Mehmet Şimşek
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.01.2025 - 10:06

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ilk kez konut alacaklar için kredi kampanyası olabileceğinin sinyallerini vermişti. Bakan Şimşek’in açıklaması sonrasında bankaların uygulacağı iddia edilen konut kredi kampanyasından detaylar da ortaya çıkmaya çıkmaya başladı.

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Merkez Bankası’nın politika faizlerini yükselmesiyle birlikte hem ihtiyaç kredisine hem de konut kredisine ulaşmak oldukça zorlanmıştı.

Merkez Bankası’nın politika faizlerini yükselmesiyle birlikte hem ihtiyaç kredisine hem de konut kredisine ulaşmak oldukça zorlanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni konut kredisi kampanyasının sinyallerini vermişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni konut kredisi kampanyasının sinyallerini vermişti.

İddiaya göre hükümet yeni konut kredisi kampanyasının hazırlıklarını tamamladı.

İddiaya göre hükümet yeni konut kredisi kampanyasının hazırlıklarını tamamladı.

Kampanya ile ilk evine alacaklara uygun faiz oranları imkanı sağlanacak.

Kampanya ile ilk evine alacaklara uygun faiz oranları imkanı sağlanacak.

Yeni konut kredisinde 120 ay vadeli 1.000.000 TL çekmek isteyen vatandaşın geri ödemesi şu şekilde olacak

Yeni konut kredisinde 120 ay vadeli 1.000.000 TL çekmek isteyen vatandaşın geri ödemesi şu şekilde olacak

%1,5 oranla

Taksit: 18.000 TL

Toplam: 2.1 milyon TL

%1,26 oranla

Taksit: 16.200 TL

Toplam: 1.9 milyon TL

%0,99 oranla

Taksit: 14.000 TL

Toplam: 1.7 milyon TL

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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ken takabayashi

1 milyona ev baya komikmiş

mask01

İsterse faizsiz versin bir şey değişmiyor. Bunu duyan ev sahibi ve müteahhit oh kredi düştüyse ev almaya gelecek kerizler çoğaldı gözüyle hemen üstüne 1 mily... Devamını Gör

Metin YILDIRIM

O kadar halktan koptular ki. İlk defa konut alacaklar içinmiş.. Kimler bunlar? diyelim ki iyi ihtimalle 25 bin e işe başlayan gençler mi? Asgari ücrete talim... Devamını Gör