Çin'in Tibet Bölgesinde 7.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi! Onlarca Kişi Hayatını Kaybetti!
Çin'in Tibet Bölgesinde 7.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi! Onlarca Kişi Hayatını Kaybetti!
Çin'in Tibet bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Komşu ülkeler Nepal ve Hindistan'dan hissedilen depreme ilişkin Çin devlet medyası tarafından yapılan açıklamada en az üç kasabada ölümlerin olduğu açıklandı. Henüz araştırmalar devam ediyor, olsa da bölgede en az 53 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor.
İşte, detaylar...
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Çin medyasında yer alan haberlere göre, Tibet Özerk Bölgesi'nde yer alan Shigatse kentinde yerel saatle 09.00'da 7.1 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem meydana geldi.
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Batı Çin bölgesinde devam eden artçı depremler oldu. Artçıların da Nepal'den hissedildiği öğrenildi.
Çin'deki 7.1 büyüklüğündeki yıkıcı depremde devlet haber ajansı Xinhua'nın ilk verilerine göre 53 kişi hayatını kaybetti.
Sismologlar, depremin büyüklüğünü göz önünde bulundurarak "doğu Nepal'deki dağlarda bazı hasarlar olabilir" diyor.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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