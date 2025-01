Çin'in Tibet Bölgesinde 7.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi! Onlarca Kişi Hayatını Kaybetti!

The New York Times'ın haberine göre, Nepal Ulusal Deprem İzleme ve Araştırma Merkezi'nde görev yapan kıdemli sismolog Lok Bijaya Adhikari, 'Depremin büyüklüğüne dayanarak, doğu Nepal'deki dağlarda bazı hasarlar olabilir' açıklamasında bulundu. Nepal'de can kaybının olmadığı da ilk açıklamalar arasında.