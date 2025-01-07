Çin'in Tibet Bölgesinde 7.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi! Onlarca Kişi Hayatını Kaybetti!

Çin'in Tibet bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Komşu ülkeler Nepal ve Hindistan'dan hissedilen depreme ilişkin Çin devlet medyası tarafından yapılan açıklamada en az üç kasabada ölümlerin olduğu açıklandı. Henüz araştırmalar devam ediyor, olsa da bölgede en az 53 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor.

İşte, detaylar...