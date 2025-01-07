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Çin'in Tibet Bölgesinde 7.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi! Onlarca Kişi Hayatını Kaybetti!

Çin'in Tibet Bölgesinde 7.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi! Onlarca Kişi Hayatını Kaybetti!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.01.2025 - 09:01

Çin'in Tibet bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Komşu ülkeler Nepal ve Hindistan'dan hissedilen depreme ilişkin Çin devlet medyası tarafından yapılan açıklamada en az üç kasabada ölümlerin olduğu açıklandı. Henüz araştırmalar devam ediyor, olsa da bölgede en az 53 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. 

İşte, detaylar...

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Çin medyasında yer alan haberlere göre, Tibet Özerk Bölgesi'nde yer alan Shigatse kentinde yerel saatle 09.00'da 7.1 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem meydana geldi.

Çin medyasında yer alan haberlere göre, Tibet Özerk Bölgesi'nde yer alan Shigatse kentinde yerel saatle 09.00'da 7.1 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem meydana geldi.

Büyük bir fay hattı üzerinde meydana gelen deprem, komşu ülkelerden de hissedildi. Nepal ve Hindistan'dan da depremin hissedildiğine dair bilgiler geldi.

Batı Çin bölgesinde devam eden artçı depremler oldu. Artçıların da Nepal'den hissedildiği öğrenildi.

Batı Çin bölgesinde devam eden artçı depremler oldu. Artçıların da Nepal'den hissedildiği öğrenildi.

Everest Dağı'nın eteklerinde yer alan bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sosyal medyada ise yıkılan evlerin görüntüleri paylaşılırken yaşanan artçıların da şiddetli olduğu dikkat çekti.

Çin'deki 7.1 büyüklüğündeki yıkıcı depremde devlet haber ajansı Xinhua'nın ilk verilerine göre 53 kişi hayatını kaybetti.

Çin'deki 7.1 büyüklüğündeki yıkıcı depremde devlet haber ajansı Xinhua'nın ilk verilerine göre 53 kişi hayatını kaybetti.

Xinhua ajansının haberine göre, ilk belirlemeler 53 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin de yaralandığını gösteriyor. ABD Jeoloji Araştırması Merkezi (USGS) ise kaybın daha fazla olabileceğine dair veriler açıkladı. Buna göre, düzinelerce kişi hayatını kaybetmiş olabilir. Şu anda bölgede elektrik ve su kesintisi yaşanıyor. 

Nanfang Daily gazetesi, Dingri İlçesi'nde 1.000'den fazla evin çöktüğünü duyurdu. Depremin meydana geldiği 640.000 nüfuslu Shigatse şehrinde ise kaç binanın çöktüğü bilinmiyor.

Sismologlar, depremin büyüklüğünü göz önünde bulundurarak "doğu Nepal'deki dağlarda bazı hasarlar olabilir" diyor.

Sismologlar, depremin büyüklüğünü göz önünde bulundurarak "doğu Nepal'deki dağlarda bazı hasarlar olabilir" diyor.

The New York Times'ın haberine göre, Nepal Ulusal Deprem İzleme ve Araştırma Merkezi'nde görev yapan kıdemli sismolog Lok Bijaya Adhikari, 'Depremin büyüklüğüne dayanarak, doğu Nepal'deki dağlarda bazı hasarlar olabilir' açıklamasında bulundu. Nepal'de can kaybının olmadığı da ilk açıklamalar arasında.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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