Almanların Trafik Levhasına Hayran Kalan Bir Gurbetçi: ''Keşke Türkiye'de de Olsa!''

Almanya’da okul bölgelerinde “Dikkatli sür, senin de çocuğun olabilir” yazılı trafik levhaları sürücülere empati yapmayı hatırlatıyor. Türkiye’den Almanya’ya yerleşmiş bir gurbetçi bu levhaların sürücüler üzerindeki etkisini ve beğenisini dile getirdi. Trafik güvenliği konusunda farklı bir bakış açısı sunan levhalar sadece hız değil, empati kurmanın önemine de vurgu yapıyor.
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Almanya’da okul bölgelerinde sıkça rastlanan “Dikkatli sür, senin de çocuğun olabilir” yazılı trafik levhaları hem anlamıyla hem de verdiği mesajla sürücülerin dikkatini çekiyor.
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Türkiye’den Almanya’ya göç eden bir gurbetçi de çektiği video ile bu levhalara olan hayranlığını dile getirdi. Gurbetçinin ifadeleri sadece trafik kurallarına uymayı değil empati yapmayı da teşvik eden bu uygulamaya olan ilgiyi gözler önüne serdi.
Videoda gurbetçi “Bizim sokağın köşesinde bu levhayı görüyorum ve her defasında okuyorum” diyerek sözlerine başladı. Levhanın mesajının sürücülere empati kurmayı hatırlattığını belirten gurbetçi “Karşıdan geçen bir çocuğu gördüğünde, bu senin çocuğun olabilirdi, diyor. Hızını buna göre ayarla. Bu mesaj beni gerçekten etkiliyor” dedi.
Almanya’da sürücülerin hız yapmayı değil, güvenli bir şekilde hedefe ulaşmayı önceliklendirdiğini vurgulayan gurbetçi, “Burada 70’i, 80’i aşmamak ayıp gibi algılanmıyor. Kimse, ‘Şuna bak, yavaş gidiyor’ demiyor. İnsanlar acele etmiyor; önemli olan güvenle varmak” ifadelerini kullandı.
Levhaların Türkiye’de de uygulanmasını arzu ettiğini belirten gurbetçi özellikle büyük şehirlerde sürücülerin daha dikkatli ve empati dolu olmalarının hayat kurtarabileceğini söyledi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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